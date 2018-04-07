CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Alacahöyük'ü gezdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1936 yılında Türkiye'nin ilk milli kazısının yapıldığı Çorum Alacahöyük Kral Mezarları'nın bulunduğu Alacahöyük köyünü ziyaret etti.
Hitit dönemine ait çok sayıda eserin çıktığı alanda höyükleri gezen Kılıçdaroğlu, müze ziyaretinde yetkililerden bilgi aldı.
Geçen yıl bulunan tarihi tüneli de inceleyen CHP Lideri, alanı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kılıçdaroğlu, daha sonra karayoluyla Ankara'ya hareket etti.
Kaynak: AA