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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akşener ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akşener ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Akşener ile görüşecek

24 Haziran seçimleri öncesi ittifak çalışmaları hız kazandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün iade-i ziyarette bulunacak.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek görüşme saat 13.00’te başlayacak.

Kılıçdaroğlu tam yetki aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle dün olağanüstü toplandı.

Parti Meclisi, oy birliğiyle siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi, bununla ilgili gerekli her türlü işlerin, işlemlerin yapılması ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.

Kaynak: TRT Haber/AA

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