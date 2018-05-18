CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aday listesi mesaisinde

CHP'de milletvekili aday listesi üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Merkez'de kurmaylarıyla sık sık bir araya geliyor. Toplantı üstüne toplantı yapıyor, il il vekil adaylarını seçiyor.

Hazırlanacak liste pazar günü Parti Meclisi'nin onayına, pazartesi de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulacak.

15 vekil ve Baykal'ın adaylığı kesin

Kulislere göre mevcut milletvekillerinin yarıya yakını liste dışı kalacak.

Adaylıkları kesinleşenler, İyi Parti'ye geçip geri dönen 15 milletvekili ile Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal.

Yeni isimler geliyor

MYK üyelerinin tamamı ile Parti Meclisi üyelerinin yarısının da aday olması bekleniyor. Anamuhalefetin listesinde yeni isimler de yer alacak.

İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek, Eski DİSK Başkanı Kani Beko ve bazı eski bakanlar listeye girebilir.

CHP 24 Mayıs'tan sonra meydanlara inecek

CHP, aday listelerinin ardından 24 Mayıs'ta seçim bildirgesini açıklayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Mayıs itibarıyla seçim meydanlarına inecek.

Kaynak: TRT Haber