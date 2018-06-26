CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklama yapacak

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün saat 11.00’de toplanacak.
CHP Genel Merkezi’nde yapılacak toplantının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapacak.
Kaynak: TRT Haber
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısının ardından açıklama yapacak.
Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün saat 11.00’de toplanacak.
CHP Genel Merkezi’nde yapılacak toplantının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapacak.
Kaynak: TRT Haber