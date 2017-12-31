CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Bir kez daha bilinmesini isterim ki ülkemizin tüm çocuklarının ayrımcılığa uğramaksızın, özgür bireyler olarak huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye mümkündür. 'Ne ezen ne ezilen hakça bir düzen' kurmak mümkündür" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajında, Türkiye'nin, "insan haklarının, demokrasinin, ifade ve medya özgürlüğünün gerilediği, yargı bağımsızlığının yok edildiği, gelir dağılımı adaletsizliğinin büyüdüğü, işsizliğin kökleştiği, yeni müdahalelerle eğitim sisteminin bir kördüğüme dönüştüğü, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin, istismarın önlenemediği, Türkiye'nin komşuları ve müttefikleriyle sorunlarının arttığı, muasır medeniyet ülküsünden uzaklaşılan, terör belasından kurtulunamayan" bir yılı geride bıraktığını savundu.

"2018'i tüm gazeteciler için bir umut yılı kılacağız"

Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu şahsında tüm tutuklu milletvekillerinin, eşlerine, çocuklarına olan özlemlerinin sona ereceğine inandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "KHK mağdurlarının sembolü Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, görevlerine dönüş talebiyle başlattıkları eylemlerinin, hepimizi mutlu kılacak bir sonuca ulaşması için gösterdiğimiz çabanın 2018 yılında da kararlılıkla süreceğini vurguluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Her dönemde gazeteciliğini halkın haber alma özgürlüğüne duyduğu inançla yapan, gördüğü hakikati anlatma ısrarından vazgeçmeyen Sevgili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık’ın şahsında, tüm tutuklu gazetecilerin eşlerine, çocuklarına ve hatta torunlarına 'Onlar çıkacak, yine yazacak' diyorum. Ahmet Şık’ın engellenen savunmasında vurguladığı 'Totaliter rejimlerin sahiplerinin, yargısının ve işbirlikçilerinin söylediğinin aksine gazetecilik suç değildir' değerlendirmesine atıfla, 2018 yılını tüm gazeteciler için bir umut yılı kılacağımızın sözünü veriyorum.

Bir kez daha bilinmesini isterim ki ülkemizin tüm çocuklarının ayrımcılığa uğramaksızın, özgür bireyler olarak huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye mümkündür. 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' kurmak mümkündür. İşsizliği yenmek mümkündür, sevgisizliği ortadan kaldırmak mümkündür. Başta FETÖ, PKK ve IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerini, akılcı politikalarla yok etmek mümkündür. Barışçıl, tutarlı bir dış politika mümkündür. Mahkemede, devlette, seçimde, geçimde, inançta, eğitimde, yaşamda, medyada adalet mümkündür. Ve inanıyoruz ki Türkiye’nin tüm bu temel sorunlarının çözümüne dair hedeflerimize, milletimizin azim ve kararlılığıyla ulaşacağız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mesajında tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerini iletti, gazilere de şükranlarını sundu.