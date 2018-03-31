CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Paskalya mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayınladı. "Dini bayramların dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekiştiği, barış, huzur ve kardeşlik dualarının göğe yükseldiği özel günler olduğunu" belirten Kılıçdaroğlu, Anadolu'da yüzlerce yıl tüm dini bayramların bu ortak duyguyla kutlandığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetimiz de Anadolu'nun yüzyıllara yayılan derin hoşgörüsünü güçlendirmiştir. Cumhuriyetimizin 'demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti' karakteri fikir ve inanç özgürlüğünün güvencesi, tüm mazlum milletlerin yol göstericisi olmuştur. Bu duygularla başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu dönemini kutluyorum. Paskalya'nın ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA