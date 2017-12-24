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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Noel' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Noel' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Noel mesajında, "Farklılıklarımız huzurlu bir ülkede yaşamamıza güç veren zenginliğimiz olmuştur." ifadelerine yer verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan Noel mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların "Noel Bayramı"nı, yayımladığı bir mesajla kutladı.

Anadolu'nun farklı din ve inançların özgürce yaşadığı, birlikte yaşamanın, barış, kardeşlik ve hoşgörünün sembolü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun bu özelliğinin Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kesintisiz şekilde geldiğini, Cumhuriyetle birlikte daha da güçlendiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Tüm yurttaşlarımız, hangi inanca, kimliğe, felsefi veya vicdani kanaate sahip olursa olsun Cumhuriyetimizin eşit haklara sahip bireyleri olarak ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı ortak bir kararlılıkla geçit vermemişlerdir. Farklılıklarımız bir çatışma sebebi değil, adaletli, huzurlu ve özgür bir ülkede yaşama kararlılığımıza güç veren zenginliğimiz olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Hristiyan yurttaşlarımızın olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Noel Yortusu'nu kutluyor, sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nın ülkemize ve dünyaya mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, noel
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