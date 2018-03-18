CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan "18 Mart" mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "18 Mart" paylaşımında, "Tüm şehit yakınlarına şükranlarımı sunar, milletim adına kalplerine nakşedilmiş acılarını paylaşıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde, tüm şehit yakınlarına şükranlarımı sunar, milletim adına kalplerine nakşedilmiş acılarını paylaşıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/Z4DAbR0XGu — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 18 Mart 2018

Çanakkale Zaferi ile şehit cenaze törenlerinden görüntülerin olduğu bir klibi de paylaşan Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:

"Kardeşim, ülkemizin onuru şehidimizin annesi, babası, eşi evladı. Değerli kardeşim, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde büyük zaferin tüm kahramanlarını, bu topraklar için toprağa düşmüş pak alınları öpülesi tüm şehitlerimizi şükranla anıyor, kalplerinize nakşedilmiş acınızı paylaşıyorum. Kardeşim, sizler ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Conkbayırı'nda verdiği taarruz değil ölüm emriyle harmanlanan vatan sevgisiyle yetişmiş şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Evlat acısıyla kavrulan yüreklerinizdeki yangının sönmeyeceğini biliyorum. Eşinize, sevgilinize, kardeşinize duyduğunuz hasretin azalmayacağını biliyorum."

Kılıçdaroğlu, şehit çocuklarına da seslenerek, şöyle devam etti:

"Babanıza, annenize özleminizin katlanarak büyüyeceğini biliyorum. Tüm bunlara eşsiz bir sabırla katlanmaya çalıştığınızı da biliyorum. Bizlere düşen ise inancımızın gereği ölümsüz kabul ettiğimiz şehitlerimizin aziz hatıralarına yakışan bir şekilde sizlerin acısını eksiksiz ve içtenlikle paylaşmak, yüzünüzdeki gülümsemeleri artırmak için çaba göstermektir. Bu benim için de bir zorunluluk ve sorumluluktur. Biliyoruz ki ülkemizin huzuru ve mutluluğu bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizin geride bıraktıklarının huzurundan geçer. Bu inançla her zaman yanınızda olmaya çalıştım, olmaya devam edeceğim. Sorunlarınızı sahiplendim, sahiplenmeye devam edeceğiz. Şehit yakınları ve gazileri arasındaki tüm ayrımcılığın sona erdirilmesi için kararlılıkla mücadelemi sürdüreceğim."

Kaynak: AA