CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Şeker pancarından kim şeker üretip kullanıyorsa, o ürünleri alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının zarar etmediğini, zarar ettirildiğini iddia ederek, "Şeker fabrikaları zarar ediyor, özelleştirildiğinde kar edecek" algısının gerçek dışı olduğunu öne sürdü.

Daha önce Afyonkarahisar, Ağrı, Bayburt, Bursa et kombinaları gibi 54'e yakın fabrikanın kapandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin güçlü bir şirket olduğunu, 25 fabrikası, 4 alkol fabrikası, bir makine fabrikası, tohum işleme fabrikası,150'den fazla bölge şefliği, 300'ün üzerinde pancar alım merkezi bulunduğunu, ISO 500 sıralamasında ilk 500 firma arasında 21. sırada yer aldığını anlattı. Geçen yılki net satışının 3 milyar 600 milyon lira olduğunu, 1 milyon kişinin şekerden geçindiğini, yarattığı katma değerin 3 milyar doları aştığını hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının satılacağını, ardından da kapanacağını öne sürerek, "Yurt dışından mısır gelecek, Türkiye'de şeker şurubu yapacaklar. Nişasta bazlı şekeri kim kullanıyorsa onun ürünlerini satın almayın. Şeker pancarından kim şeker üretip kullanıyorsa, o ürünleri alacağız" diye konuştu.

"Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ayrıca, "Çarklar farklı dönebilir, egemenler kendi güçlerini göstermek için halkın üzerine baskı kurabilir, gazeteler kapatılabilir, milletvekilleri hapse atılabilir, üniversitelerden öğretim üyeleri koparılabilir ama bütün bunlara rağmen biz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçen haftaki grup toplantısında, "öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında gözaltına alındığına ve işkence sonucu öldüğüne" dair açıklama yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bir açıklaması olduğunu belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Madem işkence yapılmadı, bütün dünya öğrensin. Ama açıklamıyorsun, açıklayamıyorsun. Avukatı çağırıp ifadesine bile başvuramıyorsun. Elbette ortada bir suçlu varsa, suçlu yargılanır. Buna hiç kimse itiraz etmez; adaletle yargılansın" dedi.

"Uyuşturucu yaşı 10'a inmiş"

Türkiye'de uyuşturucu kullanımına da dikkat çeken CHP Genel Başkanı, şunları söyledi:

"2004 yılında 12 bin 656 kişi uyuşturucu tedavisi görürken 2016'da 273 bin 81 kişi tedavi görüyor. Hani herkesin keyfi yerindeydi, her evde huzur vardı, bereket vardı, zam yoktu. Pırıl pırıl gençlerimize ne oluyor? Daha acı olanı ise uyuşturucu yaşının 10'a inmiş olması. 10 yaşındaki çocuklar tedavi için hastanelere teslim ediliyor. Uyuşturucu madde kullanan çocukların yüzde 85'i 15-17 yaş grubu, yüzde 15'i 12-14 yaş grubunda. Tedavi olan çocuk sayısı 35 bin 792. Bu çocukların olduğu evde annede, babada huzur olur mu? Uyuşturucu ile mücadele edeceğine gazetecilerle mücadele ediyorsun, milletvekilleriyle mücadele ediyorsun, şeker fabrikalarını kapatıyorsun, çiftçilerin burnundan getiriyorsun."

"Sel gibi akacağız"

Sandığı seçmenden kaçırma planı yapıldığını, valinin istediği sandığı istediği yere kurabileceğini de iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün milletime sesleniyorum: Masa başında 'Biz milletvekili sayısını artıracağız' diye yola çıkanları sandığa gömeceğiz. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Bütün sandıklarda bizim elemanlarımız, arkadaşlarımız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar 2019'da o zatı oradan aşağıya indireceğiz, sözüm sözdür. Seçimi hileli yollarla kazanacağını sanıyor. Hileye izin vermeyeceğiz. İster valin, ister kaymakamın, ister muhtarın olsun, kim olursa olsun sel gibi akacağız ve sandıklarda kazanacağız."

Kaynak: AA