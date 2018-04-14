CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Savaşı asla doğru bulmuyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya ilçesindeki bir otelde, kentteki iş adamlarıyla buluştu. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, katılımcılardan kentin sorunlarını dinlediğini söyledi.

Suriye'de savaş bitmediği sürece sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur"

"Suriye'de iç savaş biter mi, bana göre biter. Kavga biter mi, bana göre biter. Peki bunun için ne yapmak lazım. 2013'te söyledim. Türkiye'de Suriye'deki tarafların artı, İran'ın artı, Avrupa Birliği'nin, artı Amerika ve Rusya'nın da katılımıyla Türkiye'de bir Ortadoğu konferansı yapalım. Burada bir sorun var, bu sorunun çözülmesi lazım. Kabul edilmedi bu, olabilir. Bu sabah kalktık yeni bir olayla karşılaştık. Saldırı var, Suriye'ye karşı yönelik saldırı var kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle. Önce şu düşüncemi açıklıkla ifade edeyim. Kim olursa olsun, hangi devlet olursa olsun kimyasal silah kullanmak bir insanlık suçudur, bunu bir sefer yazıp bir tarafa koyalım, kimyasal silah olmaz. Masum çocukları, tabiatı hiç kimsenin yok etmeye hakkı yoktur."

"Savaşı asla doğru bulmuyoruz"

Kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı konusunda tereddütlerin olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bana sordu gazeteci arkadaşlar, ne yapmamız lazım. Gayet basit dedim. Birleşmiş Milletler'den bir uzman heyet gelir, bakarlar kimyasal silah kullanıldı mı kullanılmadı mı? Kullanılmışsa bu kimyasal silah hangi ülkede üretilmiş gayet basit ve net tespit edilebilir. Yapsınlar bunu ve gereğini yapsınlar. İtirazım yok. Ama bunlar yapılmadan bölgeyi daha da kritik bir sürecin içine sokacak bir savaşı asla doğru bulmuyoruz. Akan kimin kanı, akan oradaki Müslümanların, Arapların, Ezidilerin, değişik mezheplere mensup Müslümanların kanı."

"Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelip konuşsunlar"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Rusya ile Amerika karşılıklı güç gösterisi yapıyorlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar başka bir ülkede de yapmıyorlar, Ortadoğu'da yapıyorlar. Kimin silahlarını kullanıyor ya Amerika'nın ya da Rusya'nın silahlarını kullanıyor. Ölenler kim, o bölgenin insanı. Ya artık bu bölgenin Türkiye de dahil oturup bir karar vermeleri lazım. Bana sordular nasıl? Dedim ki çok basit. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelsinler, bu devletlerin yetkilileri bir araya gelsin oturup konuşsunlar. Ya bu bölgede yaşanan sorunu dördünün çözme kapasitesi yok mu? Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın Suriye'nin yöneticileri kendi dertlerini çözemezler mi? Kendi dertlerini çözmek için ihaleyi illa egemen güçlere mi çıkarmak lazım."

Zararı bölgedeki herkes görüyor

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhale ediliyor ve vekalet savaşları yakın Ortadoğu'da. Zararı kim görüyor? Biz görüyoruz, Suriye, Irak, İran görüyor, herkes görüyor bu bölgede zararı. Diğerleri silah satıyor, onların keyfi yerinde zaten. Bir dertleri yok ki onların, oturuyorlar 50,30,100 kilometreden düğmeye basıyor, bombayı atıyor. Adam mı öldü, sivil mi öldü, asker mi öldü, çocuk mu öldü, kadın mı öldü ne olacak ya onların umurunda mı? Bölge insanının ve bölgeyi yönetin siyasilerin oturup doğru dürüst bir karar vermeleri lazım. 'Biz kendi sorunumuzu kendimiz çözebilecek kapasitedeyiz' demeleri lazım. Ben kendi sorunumu çözemiyorsam kendi sorumuzu başka egemen güçlere ihale ettiysem o zaman siz devlet değilsiniz."

Kaynak: AA