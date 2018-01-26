  • 26 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.741
    EURO 4.659
  • BIST 120028.91
    ALTIN 162.816
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na desteğini yineleyerek, "Kahraman ordumuza güveniyoruz. Sonuna kadar arkasındayız" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi. 

"Bu mücadelenin yanındayız"

"Afrin'de operasyonlar yapılıyor. Yapılmalı mı? Evet. Hiçbir itirazımız yok." diyen Kılıçdaroğlu, "Ordumuza, kahraman ordumuza sonuna kadar güveniyoruz sonuna kadar." vurgusunu yaptı. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadele ediyorlar, karda kış da mücadele ediyorlar. Kimin için, terörü önlemek ve bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması için. Bu mücadelenin yanındayız." dedi.

"Türkiye, sınırları cetvelle çizilen ülke değildir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının pergel ile cetvelle çizilen bir ülke olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Her karışında bu ülkenin insanlarının kanı, acısı, gözyaşı vardır. Milli kurtuluş savaşı boşuna verilmedi. demokrasiyi yüceltmek için verildi. Bu ülkede eşit yurttaşlığı getirmek için verilmiştir. Bu ülkede birlikte kardeşçe yaşayalım diye verilmiştir."

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER