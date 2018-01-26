CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.

"Bu mücadelenin yanındayız"

"Afrin'de operasyonlar yapılıyor. Yapılmalı mı? Evet. Hiçbir itirazımız yok." diyen Kılıçdaroğlu, "Ordumuza, kahraman ordumuza sonuna kadar güveniyoruz sonuna kadar." vurgusunu yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadele ediyorlar, karda kış da mücadele ediyorlar. Kimin için, terörü önlemek ve bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması için. Bu mücadelenin yanındayız." dedi.

"Türkiye, sınırları cetvelle çizilen ülke değildir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının pergel ile cetvelle çizilen bir ülke olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Her karışında bu ülkenin insanlarının kanı, acısı, gözyaşı vardır. Milli kurtuluş savaşı boşuna verilmedi. demokrasiyi yüceltmek için verildi. Bu ülkede eşit yurttaşlığı getirmek için verilmiştir. Bu ülkede birlikte kardeşçe yaşayalım diye verilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

