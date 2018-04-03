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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Kadınlar çağdaş Türkiye'nin inşasını sağlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Kadınlar çağdaş Türkiye'nin inşasını sağlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatın her alanında kadınlar mücadele edecek, kadınlar olacak ve kadınlar çağdaş Türkiye'nin inşasını sağlayacak" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Kadınlar çağdaş Türkiyenin inşasını sağlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kadınlarla beraber mücadele edeceklerini söyledi.

Kadınların belediye başkanı seçilmesine dair yasanın 88 yıl önce bugün çıktığını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Kızılkaya beldesinde Sadiye Ardahan'ın ilk kadın belediye başkanı olduğuna değindi.

Grup Toplantısı'nda çok sayıda kadın olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Çiçek tarlası gibisiniz. Son derece güzel" diye seslendi.

"Kadınların gücünü net olarak adalet yürüyüşünde gördük"

Kadınların gücünü ilk kez ve net olarak "adalet yürüyüşü"nde gördüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Maltepe'de milyonların buluştuğu yerde o milyonların en az yarısı kadındı. Dedim ki, 'Nasıl Cumhuriyet bir kadın devrimiyse o Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak olan 2019 devriminin sahipleri de kadınlar olacaktır'. Ben bunu söylediğim zaman sarayda oturan zatın uykusu kaçıyor, ben biliyorum. Seni uykusuz bırakacağım, uykusuz. Garibanı görünce esersin, yurt dışına üfürürsün ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Sende o yürek yok. Dünya kadar televizyonun var, gazetelerin var. Çık karşıma çık Recep Bey."

"Kadınlar çağdaş Türkiye'nin inşasını sağlayacak"

Ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti kadınların getireceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Kadın-erkek eşitliğini savunanlar, yine sizler olacaksınız. Hayatın her alanında kadınlar mücadele edecek, kadınlar olacak ve kadınlar çağdaş Türkiye'nin inşasını sağlayacaklar. Bundan yüzde yüz eminim" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup toplantısı
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