CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız

Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediyeyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bina önünde toplanan partililere seslendi.

Yaşananların ardından seslerinin çıkmayacağının sanıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hiç unutmasınlar, sesimiz daha gür, daha kararlı çıkacak. Bizi hiç kimse susturamaz. Biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. İktidar sahiplerine sesleniyorum: Bizi kendi partileriniz gibi düşünmeyin. CHP avukat odalarında değil, savaş meydanlarında kurulan bir partidir." diye konuştu.

"İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız"

Türkiye'nin birçok derdi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Belediyelerimizle uğraşıyorlar. Buradan, sesleniyorum, Beşiktaş'tan, İstanbul'dan sesleniyorum, bütün Türkiye duysun, bütün dünya duysun. 14 belediye bakanımızı alsan dahi, ne yaparsan yap İstanbul'u alacağız. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız." dedi.

"İşçinin alın terinin hakkını savunacağım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, emekli ve asgari ücretlilerin yapılan zamlarla "seslerinin kesileceğinin" sanıldığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçinin hakkını, alın terinin hakkını sonuna kadar savunacağım. Kimse bizi susturamaz. Yiğit olan susmaz, sonuna kadar mücadele eder, mücadele edeceğiz sonuna kadar."

CHP'li başkanlara ayrımcılık uyarısı

CHP'li belediye başkanlarını her kuruşun hesabını vermeleri konusunda uyardığına değinen Kılıçdaroğlu, bunun namus borçları olduğunu ifade etti. Oy versin, vermesin vatandaşlara ayrımcılık yapılmaması konusunda da belediye başkanlarını uyardığını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü biz diğerlerinden farklıyız, çünkü biz CHP'yiz, çünkü biz halkın partisiyiz, çünkü biz ayrımcılık yapmayız, ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Onların yaptığı gibi yapmayız."

"Gece yarısı hakimler değiştiriliyor"

"Bizi korkutuyorlar, hakimleriyle korkutacaklar bizi, savcılarıyla korkutacaklar bizi." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şunu bütün Beşiktaşlılar, İstanbullular, bütün Türkiye'de yaşayan vatandaşlarım duysun: Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirliyorsa, o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur. Gece yarısı hakimler değiştiriliyor, gece yarısı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na sesleniyorum, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na... Eğer iradenizi saraya ipotek ettiyseniz, 'Biz hakimiz.' diye ortalıkta gezmeyin. İradenizi saraya emanet ettiyseniz 'Biz savcıyız.' diye ortada gezmeyin."

Kılıçdaroğlu, kendilerinin hesap vermekten kaçmadıklarını, hesap vermeyi "namuslu bir görev" olarak kabul ettiklerini ifade etti.

Herkes gibi kendilerinin de hesap verdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul eder. Her kuruşun hesabını verir, her davranışının hesabını verir siyasetçi. Siyasetçi kaçmaz, hesap vermekten kaçınamaz." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güveniyoruz"

Beşiktaş'la ilgili söylentilerin ve yazıların çıkmasının ardından da görevlendirmeler yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşları görevlendirdik. Evet geldiler, evet baktılar. Baktık, tamamına müdahale etmişler. Savcı inceliyor, İçişleri Bakanlığı müfettişleri inceliyor, Sayıştaycılar inceliyor. Hay hay incelesinler, biz de görelim, bakalım. Varsa bir şey, hep beraber hesap soralım ama bir şey yoksa ödüllendirelim. Bir şey yoksa namusuyla herkes görev yapıyorsa hiçbir sorunumuz yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güveniyoruz. Ama eğer hükümet devlet olmaya kalkarsa, o zaman devlet yara alır. Hükümet ayrı, devlet ayrıdır. Devlet bakidir, hükümet geçicidir. Hükümet, vatandaş seçer, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl neyse gelir görevini yapar ama devlet bakidir."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bugüne kadar çok sayıda hükümetin yönettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, devlete saygı duymanın da görevleri olduğunun altını çizdi.

Devletin denetim elemanlarının gelip hesapları inceleyebileceğini de belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şunu kabul ederim: Müfettiş gelmiştir, Sayıştay denetçisi gelmiştir, bir dosyayı istemiştir ama belediye başkanı dosyayı vermemiştir, açığa alırsın hiç itirazımız olmaz. Ama gelmiştir dosya istemiştir, 'Buyur kardeşim hangi dosyayı istiyorsan, bütün dosyaları vereceğim sana.' demişse yapacak hiçbir şey yoktur, oturursun, adam gibi dosyalara bakarsın, karar verirsin. Varsa yolsuzluk hep beraber üzerine gidelim. Yoksa yolsuzluk neyin üzerine gideceksiniz? Mal bildiriminde bulunmadan ötürü suçlanıyor Belediye Başkanımız. Sağlıklı değilmiş mal bildirimi."

Kaynak: AA