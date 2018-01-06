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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İç çekişmelere yol açanın bu partide yeri yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İç çekişmelere yol açanın bu partide yeri yoktur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu parti içi çekişmelerden şikayet etti, "Gün parti içinde yarışma günü değil" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İç çekişmelere yol açanın bu partide yeri yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP'nin Ankara 11. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Sözlerine, "Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Gün ayrışma günü değildir, gün parti içinde yarışma günü değildir, gün Türkiye Cumhuriyeti sorunlarını çözme günüdür, gün bugündür." diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, bireysel çıkarlarla yola çıkanların CHP'ye layık olmadıklarını söyledi.

"İç çekişmelere yol açanın bu partide yeri yoktur"

"Eğer partinin içinde iç çekişmeler oluyorsa, iç çekişmelere yol açanın bu partide yeri yoktur." diyen Kılıçdaroğlu bu durumda olanlar partiden ayrılmalarını tavsiye etti.

"Onlar ayrılsınlar, gitsinler. Biz kendi işimize bakacağız. Türkiye'nin sorunlarına biz kilitleneceğiz. Partinin kendi içindeki sorunlarına kilitlenenlerin burada işi yoktur. Bir daha söylüyorum, partinin dedikoduya, 'şöyle oldu, böyle oldu vesaire' buna ihtiyacı yoktur. Bunu yapanların bu partide yeri de yoktur, kimse kusura bakmasın." 

Kılıçdaroğlu, bütçe konuşmalarından başlayarak bir sorunu daha gündeme getirdiklerini, bunun "kamyon, TIR ve minibüs şoförlerinin" problemleri olduğunu aktardı.

Bir kamyon şoförünün "Biz yük taşımıyoruz, dert taşıyoruz." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'de kamyon şoförleri yük değil, dert taşıyorlar. Dünyanın en pahalı mazotunu alıyorlar, dünyanın en ağır cezalarıyla muhatap oluyorlar. Onlar da aile geçindiriyor." dedi.

"Türkiye dünyanın en zengin ülkelerinden biridir"

Hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını, paranın bulunmadığı yerlerde sorunların çıkabileceğini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın, Türkiye dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Kaynağı vardır, yeteri kadar kaynağı vardır ama o kaynağı haklı ve yerinde kullanacaksınız, çarçur etmeyeceksiniz." dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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