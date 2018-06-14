CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Herkesin sandığa gitmesini istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara Güvenpark'tan başlayarak İstanbul'da tamamladığı "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala gösterimi, Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Konuşmasında, seçimde de adalet istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, AK Partililere şöyle seslendi:

"Haram olduğunu bilip de harama destek vermek, harama ortak olmak demektir. Eğer ödediğiniz her kuruş vergiyi nereye harcadığını bir yönetim size söylemiyorsa, haram lokma yiyor demektir. Ona oy verdiğiniz zaman, harama ortak olursunuz.

Bir Cumhurbaşkanı adayı hapiste, bir Cumhurbaşkanı adayından hiç kimse söz etmiyor, bir Cumhurbaşkanı adayı şöyle veya böyle dillendiriliyor. CHP'nin adayı, 'Ayıp olmasın ona da televizyonlarda yer verelim.' deniliyor. Ama bir beyefendi günün 24 saatinde, uyku dönemleri dahil neredeyse televizyonun tamamında yer alıyor. Seçimde bu mudur adalet? 'Bu adalet.' diyorsanız, gidin oyunuzu verin. 'Bu adalet değildir, yanlıştır.' diyorsanız, oy vermeyeceksiniz.

Birisinin elini kolunu bağlayacaksın, diğerini günün 24 saati altına atı vereceksin 'Koştur' diyeceksin Türkiye sathında. Arabası, uçağı, binlerce koruması var, dünya kadar parası var, nereden geldiği belli olmayan serveti var. Seçimde adalet yok. Seçimde de adalet istiyoruz."

Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadelede siyasi ayağın ortaya çıkarılmamasının mücadele etmemek anlamına geldiğini dile getirerek, "Siyasi ayak sarayda oturuyor. Bütün izinleri veren o, bütün kararların altında onun imzası var. Bakan, milletvekili, rektör, vali, kaymakam, Danıştay'a, Yargıtay'a hakim olmak için önce teknik altyapı hazırlanıyordu Pensilvanya'da. Bunları kim yapacak? Ankara, iktidar yapacak. Başında kim var? Erdoğan var. Kim o? FETÖ'nün siyasi siyasi ayağının bir numaralı sorumlusudur." diye konuştu.

“Bireysel hiçbir beklentim yok”

"Adalet Yürüyüşü"nü, adalete özlem duyan herkes, geleceği aydınlatmak, uygar, medeni dünyada birlikte yaşamak, eğitimde, sokakta, caddede, medyada, seçimde, geçimde adalet için yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Adalet yürüyüşünü, kaybolan adalet duygusu yeniden yeşertmek, kimse ötekileştirilmesin, kadın-erkek eşitliği olsun, medya bağımsız olsun, hakimler gerçekten hukukun üstünlüğü ve vicdanlarına göre karar versinler diye yaptık. Toplum öz güveni yüksek bir toplum haline gelsin diye, 'Güçlü olan biziz. Kararı verecek olan biziz.

Adaleti bu ülkeye getirecek olan biziz.' algısını güçlendirmek için yaptık. Maltepe'de milyonlar vardı. Bir duvar vardı önümüzde. Şimdi o duvarı yıkma zamanı. Duvarı yıkmak hepimizin görevidir. Bu işin sağı solu yoktur, adalet herkes için ortak bir kavramdır. Kim adaletsizlik yapıyorsa, onunla mücadele etmek toplumun ortak görevidir.

Hangi siyasi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursak olalım adaleti ülkemizde tesis etmek zorundayız. 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. 450 kilometreye yakın adalet için yürüdüysem benim bu milletten beklentim vardır.

Bireysel hiçbir beklentim yok. Bu topraklarda bir çocuk yatağa aç giriyorsa, bir kişi haksızlığa uğruyorsa, asıl failler ellerini kollarını sağlayıp gezerken garibanlar içeri atılıyorsa, ihaleler yandaşlara dağıtılıyorsa, adaletli bir devlet yoksa, ben rahat değilim. Toplumun da rahat olmaması lazım."

“Herkesin adalet içinde, birlikte yaşaması lazım”

Herkesin sandığa gitmesini ve oyunu kullanmasını arzu ettiğini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk kez, 20 Temmuz sivil darbeden sonra sandığa gidip bir başarıyı yakalayacağız ve bir darbe sürecine el birliğiyle son vereceğiz. Dünyaya şu mesajı vermek zorundayız: Bizim ülkemizde askeri darbe girişiminden yola çıkıp sivil darbe yapanlara, Türkiye halkı bir demokrasi destanı yazdı ve dersini verdi. Biz bunu diyeceğiz. Herkesin adalet içinde, birlikte yaşaması lazım. Biz duvarı yıktığımızda bütün dünyaya görkemli bir mesaj vereceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu ve katılımcılar, sahneye çıkarak "Adalet Yürüyüşü" marşını birlikte söyledi.

Kaynak: AA