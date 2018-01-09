CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Eğer gerçekten büyüme olsaydı işsizlik azalırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sendika üyesi oldukları için çalıştıkları paslanmaz çelik üretimi gerçekleştirilen fabrikadan çıkarıldıklarını belirten Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçilerin Grup Salonu'da bulunduğunu belirterek, onların haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

Siyasette zaman zaman sert tartışmaların yaşandığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ne olursa olsun siyasetin bir amacı vardır, ülkeye hizmet etmek. Hepimiz demokrasiyi, insan haklarını, örgütlenmeyi savunmalıyız. Hem 'Siyasetçiyim' diyeceksin, hem 'İşçiler örgütlensin' diyeceksin, işçiler örgütlenince de kapı dışarı koyacaksın. Bütün işçi kardeşlerime seslenmek isterim, şundan emin olmanızı isterim sizin haklarınızı sonuna kadar savunan bir parti vardır, o partinin adı CHP'dir. Bir anayasal hakkı kullanmak istiyorlar ama 'Sendika kuruyorum' diye işçi kapının önüne konmaz. Demokrasilerde herkesin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Siyasetin temel görevlerinden biri bu olmalı. Bir diğeri de farklı düşüncelere saygı göstermektir. İşçilere sendika kurma hakkı getiren parti Bülent Ecevit'tir."

"2019'da iki elim yakanızdadır"

Hükümetin kamyoncu ve tır esnafının sorunlarına duyarsız olmasının kendisini üzdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tır şoförü ol, kamyon şoförü ol, 10 numara yağ yak, hepsini biliyorum. Senin sorununu çözmek için bu Mecliste ben kavga veriyorum, senin sorununu çözmek için yolda ben kavga veriyorum, senden sadece ve sadece bir oy bekliyorum 2019'da, iki elim yakanızdadır."

"Gerçek bir büyüme olsaydı işsizlik azalırdı"

2017'de yüzde 11,1'lik büyüme gerçekleştirildiğinin açıklandığını ve normalde bunun olağanüstü bir rakam olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çin'i de attık geriye, Hindistan'ı da attık geriye ama bu büyük bir heyecan yaratmadı, çünkü vatandaş cebine baktı büyüme yok. Çiftçi baktı yok. Sanayici, memur baktı, yok. Peki nerede bu büyüme? Eğer gerçek bir büyüme olsa işsizlik azalır." değerlendirmesini yaptı.

Milyonlarca gencin, özellikle de üniversite mezunlarının işsiz olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İşsizlike mücedele edeceklerdi sözde. 7 Şubat 2017, AK Parti'nin Genel Başkanı TOBB Genel Kurulu'nda bir konuşma yapıyor, işverenlere diyor ki: 'Hep beraber işsizliği engelleyeceğiz. Bu seferberlikte işsizliği gümbür gümbür çökerteceğiz.' diyor. Çöktü mü? Hayır. Ne oldu? İşsizlik mi azaldı? Yüzde 11,1 büyüdük ne oldu? İşsizliğin azalması lazım. Tam tersine dünyanın parasını akıttılar işsizlik azalmadı. Çünkü büyüme üretime dayalı bir büyüme değil. Yeni fabrikalar kurulmuyor, dışardan ithalat. Elin parasıyla büyüme, kalkınma olmaz. Elin parasıyla işsizliği önleyemezsin. O nedenle biz üretim, istihdam diyoruz.

Kılıçdaroğlu, yüzde 11,1 büyüme üzerine vatandaşın gelirinin artması gerektiğini vurgulayarak, "Ama vatandaşın geliri değil, borcu attı. Bugün icra dairelerinin sayısı 2 katına çıktı. Her iki vatandaştan biri icralık. Tıklım tıklım doldu icra daireleri. Vatandaşın bankalara borcu, 2016 Aralık ayı 433 milyar. Geçiyorum 2017 Aralık ayına, 499 milyar liraya çıkmış. Yani artan borç 66 milyar 289 milyon lira. Hani gelir artmıştı? Bankalara borcun düşmesi lazım. Vatandaşın bankalara ödediği faiz de 6 milyar lira artmış." dedi.

Kaynak: AA