CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'CHP eleştirir, ama bir öneri getirmez' algısında bizim de kusurumuz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatım boyunca hiçbir zaman gerginlikten yana bir tavır takınmadım, gerginlik de istemem. Siyasette aslında gerginliğe yer olmaması lazım ama bizim gibi ülkelerde siyasette uzlaşma kültürünün olması ve gelişmesi gerekir. Bunun mücadelesinin verilmesi gerekir." dedi.

Kocaeli Ticaret Odası'nda iş adamlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'dan sonra bütçeye en büyük katkıyı yapan kentlerden biri olan Kocaeli'nin bugün ekonomide, ticarette ve sanayide önemli bir marka haline geldiğini, bu markaya herkesin katkı verip, güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Hayatı boyunca hiçbir zaman gerginlikten yana bir tavır takınmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Gerginlik de istemem. Siyasette aslında gerginliğe yer olmaması lazım ama bizim gibi ülkelerde siyasette uzlaşma kültürünün olması ve gelişmesi gerekir. Bunun mücadelesinin verilmesi gerekir." şeklinde konuştu.

"CHP hep eleştirir, ama bir öneri getirmez" algısı

Kılıçdaroğlu, CHP'nin çözüm üretmeyen bir parti olarak algılanmasında partisinin de rolü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'yi nereye taşımak istiyor, bizim hedefimiz ne? Biz Türkiye'yi, 21. yüzyılın markası haline getirebiliriz, onu anlatacağım çünkü şöyle bir algı var. Bu iş dünyasında da var. Böyle bir algının oluşmasında bizim de kusurumuz var. 'CHP hep eleştirir ama bir öneri getirmez.' Böyle bir algı var. Algıyı besleyen belki geçmişte bizim yaptığımız hatalar ama şundan iş dünyasının emin olması lazım. Bugün Türkiye'de hangi sorun varsa o sorunun, çok rahat söylüyorum, öz güvenle söylüyorum, çözüm adresi biziz. Nasıl çözüleceğini çok iyi biliyoruz."

"5 yılda bu ülkenin bütün sorunları çözülür"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ben '15 yıl, 30 yıl izin verin' demiyorum. Emin olun 5 yılda bu ülkenin bütün sorunları çözülür. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Yeter ki aklınızı kullanın. Ön yargılarınızdan yeter ki arının. İlk yapılacak iş, devlette liyakati yeniden inşa etmektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılda dünyanın artık sağ ve sol eksenler arasına hapsedilemeyeceğini, siyasette, 18-19. yüzyılın kavramlarıyla tartışıldığını ancak dünyada 21. yüzyılda, yeni sınıflar ve yeni yönetim tarzları ortaya çıktığını belirterek, "Siyaset kurumu bunun ne kadar farkında?" dedi.

Türkiye'nin ileriye gidip, büyümesi, güçlenmesi ve üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ama içeride bir kör dövüşüdür gidiyor. Biliyorum, belki aramızdan bazıları diyecek ki, 'Efendim, siz de ana muhalefet partisinin genel başkanısınız, siz de sert konuşuyorsunuz, siz de gerginlik yaratıyorsunuz.' Ben sadece yönetenlere soru soruyorum. Eğer tüyü bitmemiş çocuk vergi ödüyorsa bu ülkeyi yönetenlerin de vergi vermesi lazım. Vergi cennetlerinde şirket kurmayı kabul etmiyorum. Ben bunu söylüyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Hadi sıradan bir insan olsa ben bunu eleştirmem. Sıradan bir insan gider, bir şekilde yapar bunu ama ülkeyi yönetenler topluma örnek olmak zorundadır."

Çözümün devlette liyakatla sağlanacağını belirten Kılıçdaroğlu şunları kaydetti;

"Ben '15 yıl, 30 yıl izin verin' demiyorum, emin olun 5 yılda bu ülkenin bütün sorunları çözülür. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Yeter ki aklınızı kullanın. Ön yargılarınızdan yeter ki arının. Bütün insanları, bütün siyasi partileri ve görüşleri saygıdeğer kabul ettim. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. İlk yapılacak iş, devlette liyakatı yeniden inşa etmektir. Siyasette başbakan olmanız için ilkokul diplomasına ihtiyacınız var. Seçilirseniz gelir başbakan olursunuz. Hiçbir engel yok ama devlette şef olmanız için 4 yıllık üniversiteyi bitirmeniz, sınavı kazanmanız lazım. Yetiyor mu? Hayır. Belli bir süre çalışıp, asaletinizin onaylanması lazım. Belli bir süre çalışıp, şeflik sınavına girmeniz lazım. Liyakat budur devlette. Devlet ayrıdır, hükümet ayrıdır. Hükümet, 'ben devletim' dediği andan itibaren orada demokrasi iflas etmiş demektir. Onun için oraya en iyi insanları, en iyi yetişmiş insanları getireceksin. 'Bu bizim partili, getirelim' olmaz. 'Bu bizim amcaoğlu, bu bizim cemaatten getirelim' olmaz. Devleti bitirirsiniz. O açıdan devlette liyakat, bütün bu sorunların aşılmasının temel yoludur."

"Milletvekili maaşımla geçiniyoruz"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 27,5 yıl kamuda çalıştığını, 27,5 yılını bu devlete verdiğini ve bu devlet için çalıştığını ancak bugün yaşadıklarının kendisini derinden üzdüğünü ifade ederek, "Benim hiçbir sorunum yok. Çok şükür bir kızım çalışıyor, öbür kızım avukat. Oğlum asker. O da askerden gelince inşallah bir yerlerde başlar çalışmaya. Akademisyen... Güney Kore'de doktora yaptık. Biz de karı koca beraber huzur içinde yaşıyoruz. Aylığımızı da alıyor. Fena değil, iyi idare ediyoruz. Milletvekili aylığı. O parayı da zaten siz veriyorsunuz bize. Hesabını sormadan veriyorsunuz. Benim şahsi bir derdim yok ama bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bu ülkenin aydını olarak sorumluluk hissediyorum. Bu ülkenin geleceği konusunda siz ne kadar kaygılı iseniz ben de aynı kaygıları taşıyorum. Dolayısıyla birlikte Türkiye'yi alıp, çok ilerilere taşıyabiliriz." değerlendirmesini yaptı.