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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: BM Genel Kurulu Trump'a gerekli dersi verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: BM Genel Kurulu Trump'a gerekli dersi verdi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs kararına ilişkin bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: BM Genel Kurulu Trumpa gerekli dersi verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Kılıçdaroğlu, "Bu oylama sadece Ortadoğu için değil, dünya için çok önemli bir oylama. Bir kişinin ben dünyaya egemenim diye ortaya çıktığı bir ortamda BM Genel Kurulu gerekli dersi verdi. Biz Ortadoğuda barışın olmasını istiyoruz Trump Ortadoğu'nun içine pimi çekilmiş bomba koydu. Bereket versin ki bu bomba patlamadan BM bu kararı reddetti. Karar Ortadoğu'nun dünyanın barışı için olağanüstü güzel bir karar. Biz Ortadoğu'da barışın ve huzurun olmasını istiyoruz." dedi. 

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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