CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bağımsız bir muhtarlar kanunu olması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ortak amacımız olmalı, bayrağımızın altında, bu güzel vatanda huzur içinde yaşamak. Bu ülkenin insanı huzur içinde yaşasın. Bu ülkede her evde tencere kaynasın. Her evde bereket ve huzur olsun. Birlikte huzur içinde yaşayalım. Siyaseti yapmamın ana nedeni budur." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına saygılı olduğunu dile getirerek, herkesin birbiriyle bir arada, huzur içinde yaşaması gerektiğini kaydetti.

Birlikte huzur içinde yaşamanın, konuşabilmenin öneminden bahseden Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, bir araya geleceğiz, oturup konuşacağız ve ortak aklı egemen kılacağız ve eğer bir sorun varsa onu hep beraber oturup çözeceğiz. Siyaseti bunun için yapıyorum. Siyaseti, şunun için de yapıyorum; huzur içinde yaşamak, bir arada yaşamanın bazı şartları vardır. Siyasetçinin ahlaklı olması lazım. Siyasetçinin hesap soran değil, vatandaşa hesap vermesi lazım." dedi.

"Üreten Türkiye'nin yolunu açacağız"

Kılıçdaroğlu, vatandaş vergi ödüyorsa siyasetçinin, kullandığı bu verginin hesabını vermesi gerektiğini anlatarak, bunun sağ ve sol düşünce yapısı olmadığını dile getirdi.

Devleti yönetenlerin her kuruşun hesabını millete vermesi gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, siyasetçinin ahlaklı olması ve hesap verebilmesi gerektiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, siyasetçi ahlaklı değilse ve hesap vermiyorsa vatandaşın ondan hesap sorması gerektiğini belirterek, bunun hesabının da sandıkta sorulabileceğini kaydetti.

"Bağımsız bir muhtarlar kanunu olması lazım"

Bağkur borçlarından dolayı sağlık hizmeti verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşın sağlık hizmetini parasıyla aldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, sağlığın herkesin hakkı olduğunu ifade ederek, esnafın hakiki dostu olduğunu kaydetti.

Muhtarların dertlerini bildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhtarların güçlendirilmesinin demokrasinin güçlendirilmesi anlamına geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bağımsız bir muhtarlar kanunu olması lazım. 332 madde, 81 kanunda geçen maddeleri toparlayacaksınız, muhtarlık kanunu çıkaracaksınız. Bu çalışmayı biz yapıyoruz. Öyle bir proje geliştirilmeli ki nereye giderseniz gidin, binayı görünce 'Evet bu bir muhtarlık binasıdır.' denilmeli. Muhtarlara kalıcı bir yapının olması lazım ve bunun tapusu da muhtarlık adına olmalı. Belli sayıda vatandaşın seçtiği, belirli büyüklükteki muhtarlıklara, belediyenin bir eleman tahsis etmesi lazım. Belediye meclisinde sizin mahallenizle ilgili bir karar alınıyorsa o muhtarın o belediye meclisi toplantısında söz ve karar sahibi olması lazım."

Bu kanunu hazırlayıp Meclis'e sunacakları anlatan Kılıçdaroğlu, iktidarın destek vermesi halinde oy birliğiyle kanunu çıkarabileceklerini söyledi.

Kaynak: AA