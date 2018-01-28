CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Askerlerimiz, vatan sevgisi ile mücadele ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 15. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçikleri andı.

"Bu devletin sınırları pergelle, çizilmiş değil bizler kan dökerek belirledik. Askerlerimiz, vatan sevgisi ile mücadele ediyor. Ülkenin geleceği önce ve önce gençlere emanettir. Eğer bugün gencecik askerlerimiz mücadele ediyorsa gençlikleri ve vatan sevgisidir."

Gençlere de tarih bilinci vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Gençler hem tarihi çok iyi bilecek hem geleceği inşa edeceksiniz. Bir cumhuriyetin nasıl ve hangi koşullarda kurulduğunu çok iyi bilecek. Ve hiçbir genç Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu iki ilkesini hiçbir zaman unutmayacak. Gazi Mustafa Kemal der ki özgürlük ve bağımsızlık karakterimdir nokta. İkinci hedef ne? Üreten Türkiye, üreten güçlü ekonomi. Herkesin iş ve aş sahibi bir ekonomi."

Kaynak: TRT Haber