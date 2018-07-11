CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Seçimde muhalefet yenildi herkes özeleştiri yapmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Seçimde muhalefet yenildi. Artık herkesin özeleştiri yaparak, yoluna devam etmesi için güçlenmesi lazım. İç tartışmalar Türkiye'nin gündeminde olmamalıdır." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümet sisteminin ardından, hükümetin dış politikasından bahsetmek yerine, "Tayyip Erdoğan'ın kendi dış politikasından bahsetmek" gerektiğini savundu.

Yılmaz, "Kendine göre dostları, düşmanları olacak; devletin çıkarları değil kendi çıkarları söz konusu olacaktır. Şahsi değerlendirmeleri, dostlukları, korkuları, kaygıları dış politikaya damga vuracaktır. Kendisiyle ilgili ortaya çıkacak bir zarar ülkeye rücu etmiş olacaktır. Devletin ali çıkarlarını savunanlar yerine yalakalar çoğalacaktır." görüşlerini ileri sürdü.

Kaynak: AA