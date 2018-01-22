CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Hiç şüphesiz ordumuz başarılı olacaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, uluslararası alanda ülkenin çıkarları noktasında, iktidar ile muhalefet arasında herhangi bir ayrım olamayacağına dikkati çekti. Suriye'de yaşanan sıkıntıların Türkiye'nin güvenliğini de tehdit ettiğini vurgulayan Yılmaz, ülkenin güvenliği açısından bu operasyonun gerekli olduğunu belirtti.

Mehmetçiğin burnu bile kanamadan operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasını ve sınır bölgesinden terör unsurlarının arınmasını temenni eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hiç şüphesiz ordumuz başarılı olacaktır. Ancak Türkiye'ye dönük, özellikle hükümetin dış politikayı yürütme yapısından kaynaklanan alerjiler vardır dışarıda. Bunların toparlanıp, Türkiye'ye karşı, böyle kritik bir dönemde bir hamleye dönüşmemesi için diplomatik faaliyetlerin ve çabaların güçlendirilmesi lazım. Bugün Fransa'nın önayak olduğu karar tasarısı Güvenlik Konseyine geliyor. Elbette bu zamana kadar Suriye ile ilgili çeşitli Güvenlik Konseyi kararları alındı. ABD o bölgeyi işgal ederken, Rusya o bölgede üsler elde ederken Fransa'nın aklına gelmedi böyle bir karar tasarısı. Ama şimdi bu karar tasarısının arkasına saklanmış bazı ülkelerin olduğunu biliyoruz. Diplomatik çabaların hızlandırılması ve Türkiye'ye karşı bir bloklaşmanın oluşmasının engellenmesi önem taşıyor. Bugün bu karar tasarısında, umuyoruz aklıselim davranılır ve niyeti aşan ifadeler yer almaz. Türkiye'nin bir an önce içinde bulunduğu uluslararası atmosferi ve kaypak uluslararası siyasi konjonktürü de dikkate alarak hızlı davranması önem taşımaktadır."

"Türkiye'nin 'bu da bizim yanımızdadır' diyebileceği ülke yok"

Operasyon başlamadan diplomasi alanında yapılan çalışmaların yeterli olup olmadığına ilişkin soruya da Yılmaz, ABD'nin hangi noktada durduğunun net olmadığını, Rusya'nın da hava operasyonuna yeşil ışık yaktığını, ancak oradaki PYD/YPG varlığıyla ters düşüp, ABD'nin kucağına itmek istemediğini belirtti.

Yılmaz, Fransa'nın ise özellikle PKK ve Suriye'deki yönetimi ile temas içinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böyle bir ortamda Güvenlik Konseyi toplanıyor ve Güvenlik Konseyi toplanınca Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda gerçek manada 'Bu da bizim yanımızdadır' diyebileceği hiçbir ülke yok. Onun için bu karar öncesi hala zaman var, bütün çabaların gösterilmesi gerekir."

Kaynak: AA