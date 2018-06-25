CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'dan Erdoğan gafı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu üyeleri Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin yüzde 40, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 46 oranında oy aldığını belirten Bülent Tezcan, sonuçları adım adım takip ettiklerini anlattı.

"İddiamız Sayın Erdoğan'ın seçimi alacağı yönündeydi"

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, seçimin Türkiye'de bir büyük değişimi işaret ettiğini vurguladı, seçim sonuçlarıyla ilgili konuşurken dili sürçtü ve gafa imza attı:

"Birinci turda iddiamız Sayın Erdoğan'ın seçimi alacağı yönündeydi, hala iddiamız devam ediyor ama."

Tezcan'ın sözlerini, Muharrem Erkek düzeltti. Tezcan şöyle devam etti:

"Bu seçim Türkiye'de bir büyük değişimi şimdiden işaret ediyor. Sayın Muharrem İnce'nin birinci turda alacağı iddiasıyla bugüne kadar kampanyamızı yürüttük. Şu andaki tablo seçimin ikinci tura kalma ihtimalini çok net ortaya koyuyor. O yüzden sandıklara herkes sahip çıksın, vatandaş da seçim kurullarına gitsin."

Kaynak: AA