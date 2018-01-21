CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: Zeytin Dalı Harekatı'nın millet olarak arkasındayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Bu harekatın millet olarak arkasında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi açıklıyoruz." dedi.

Tezcan, ayrıca sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından da açıklama yaptı.

Tezcan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nın, sınırların terör unsurlarından arındırılması, sınır güvenliğinin sağlanması, Türkiye'nin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"Zeytin Dalı Harekatı, sınır güvenliğimizin sağlanması ve sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılması, ülkemizin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları herşeyin üstündedir...Suriye'ye ilişkin genel stratejimiz, terör örgütleriyle mücadele yanında, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi çözüme odaklanılması olmalıdır. Bu strateji, bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır. Bu amaçla Türkiye'nin bütün taraflarla görüşmesi (ABD, Rusya, İran ve Suriye) ve siyasi sürece yukarıdaki çerçevede katkı sağlaması önemlidir. Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur."

Kaynak: TRT Haber/ AA