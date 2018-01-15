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Buradasınız : » » CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: Trump yönetimi parçalayıcı adımlardan vazgeçmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: Trump yönetimi parçalayıcı adımlardan vazgeçmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör birliği oluşturma kararıyla ilgili, "Bölgeyi parçalayıcı adımlardan vazgeçilmeli." dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: Trump yönetimi parçalayıcı adımlardan vazgeçmeli

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör birliği oluşturma kararına CHP'den de tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin terör birliği adımına "Trump yönetimi bölgeyi parçalayıcı adımlardan vazgeçmeli" şeklinde tepki gösterdi.

Yılmaz, "ABD'nin Suriye'de bir çözüm olmadan, çözüme dönük çalışma yapmak yerine Suriye'yi ayrıştırmaya dönük çaba içinde olması üzüntü vericidir." diyen ABD'nin bölgede oynamaya başladığı rolü yapıcı değil yıkıcı görüyoruz. Bu adımın ciddi kuşkular ve kaygıları içerdiğini belirtmek isteriz." dedi. 

Trump yönetiminin dış politikadaki bu adımlarını doğru bulmadıklarını belirten Yılmaz, "Bunu bölgeyi bölme, parçalama yönünde adımlar olarak görüyoruz, ABD yönetiminin bu adımlar vazgeçmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye sözlerine ekledi. 

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: ypg, terör ordusu, suriye, CHP, abd
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