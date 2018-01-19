CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sınırımızda teröre destek verilmesini kabul etmeyiz

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Suriye'de terör birliği kurma girişimine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, hiçbir devletin kendi sınırlarında kendisine düşman olacak bir terör örgütü istemeyeceğini vurgulayarak, "Kendi sınırlarımızda terör örgütü ve onun uzantılarına destek verilmesini asla ve asla kabul etmeyiz. Kendi sınırlarımızı kendi ülkemizin güvenliğini sağlamak 80 milyonun ortak görevidir. " dedi.

"Hava desteği sağlanırsa sorun aşılabilir"

Olası Afrin harekatı ile ilgili olarak da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın çabalarının kayda değer olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Diploması sonuna kadar zorlanmalı hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Diploması sonuna kadar zorlanır ve bir uzlaşı sağlanırsa hava desteği de sağlanırsa sorun büyük ölçüde aşılabilir."

Kaynak: TRT Haber