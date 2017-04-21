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Buradasınız : » » CHP Danıştay'a başvuracak

CHP Danıştay'a başvuracak

CHP'nin, YSK'nın mühürsüz oy kararıyla ilgili Danıştay'a başvuru yapacağı bildirildi.

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CHP Danıştaya başvuracak

CHP, halk oylaması sonuçlarına yönelik itirazlara ilişkin hukuki aşamaların sonuçlanmasına kadar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sonuçları kesinleştirmesi işleminin yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin bugün Danıştay'da dava açacaklarını bildirdi.

Dava sonuna kadar halk oylaması sonuçlarının kesinleştirilmesinin önlenmesi için yürütmeyi durdurma talep ettiklerini belirten Tezcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Avukatımız Atilla Kart bugün Danıştay'a dava dilekçesini verdikten sonra saat 16.00'da YSK önünde gerekli açıklamaları yapacaktır.

İster 'hayır' ister 'evet' demiş olsun oy kullanan 49 milyon vatandaşımızın hakkını korumak için hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz." AA

 

Etiketler: CHP, ysk, seçim sonuçları, Danıştay
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