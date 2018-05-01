CHP Sözcüsü Tezcan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacaklarını belirtti.
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CHP, Cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacak
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