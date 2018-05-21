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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Bartın ve Zonguldak mitingleri iptal edildi

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün yapılacağı duyurulan Bartın ve Zonguldak mitinglerini sesi kısıldığı gerekçesiyle erteledi.

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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İncenin Bartın ve Zonguldak mitingleri iptal edildi

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün saat 14.00'de Bartın'da, saat 17.00'da ise Zonguldak'ta miting yapacaktı.

İnce, Twitter hesabından "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" paylaşımında bulundu.

 

Sabah saatlerinde CHP'den yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Bartın ve Zonguldak miting programlarının iptal olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA 

Etiketler: Muharrem İnce, CHP
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