CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Bartın ve Zonguldak mitingleri iptal edildi

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün saat 14.00'de Bartın'da, saat 17.00'da ise Zonguldak'ta miting yapacaktı.

İnce, Twitter hesabından "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" paylaşımında bulundu.

Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz. — Muharrem İNCE (@vekilince) 20 Mayıs 2018

Sabah saatlerinde CHP'den yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Bartın ve Zonguldak miting programlarının iptal olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA