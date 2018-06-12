CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: Turizmi 12 aya yayacağız

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Muğla Menteşe Açık Pazar Yeri'nde halka hitap etti.

Kayseri'den Muğla'ya vatandaşların hesabına yatırdığı paralarla uçak kiralayarak geldiğini belirten İnce, vatandaşlardan, "Biraz daha ateşleyin, yarı yolda benzin bitmesin"sözleriyle destek istedi.

Muharrem İnce, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağını, hiç kimseyi ayırt etmeden, 81 milyonu uzlaştırmak, barıştırmak ve aynı çatı altında toplamak için uğraştığını vurguladı.

AK Parti'li, ülkücü, İyi Parti'li, HDP'li, Saadet Parti'li, herkesi, 81 milyonu kucaklamaya çalıştığını anlatan İnce, şunları söyledi:

"Ben barış, huzur' diyorum. Bugün demiş ki 'Ben istihbarata sordum. Diyarbakır'da Muharrem İnce'nin mitingine gidenler HDP'liydi' demiş. Cevabını vereyim. Erdoğan, bu devletin istihbaratı ne zamandan beri miting alanları kontrol ediyor? Sen bu memleketin bu devletin istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar. Mitinglerle uğraşma. Sen kim istihbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın eniştenden. Sen o MİT'in başındaki adamı değiştir bence. O sana yalan söylüyor. Açıklıyorum. Diyarbakır mitinginde, meydanda AK Parti'li kardeşlerim vardı. Sana yalan söylemişler. AK Parti'liler vardı. 16 sene bu devleti nasıl yönetti şaşırıyorum. İstihbarata sormuş, 'Miting alanında kim varmış.' Yazıklar olsun böyle bir bilgi verdiyse o istihbarata. Yazıklar olsun. PKK kol geziyor bu ülkede. Siz bu işle mi uğraşıyorsunuz? IŞID, FETÖ'cüler kol geziyor. Sizin işiniz Muharrem İnce'nin mitingleri mi?"

Cumhurbaşkanı olması halinde Muğla'daki Göcek Tüneli'nden para alınmayacağını, parayla tünel olmayacağını belirterek, kentte bulunan üniversite öğrencilerinin yurtlarda çok zahmet çektiklerini bildiğini ve onların yurt sorununu çözeceğini, kimseyi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğini ifade etti.

Merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Marmaris'te küçük bir yazlık yaptırdığını, o dönem kıyameti kopardıklarını hatırlatan İnce, "Geldi Recep Bey burayı yıktı. 300 odalı yazlık saray yaptı. 50 bin ağaç kesti. Bir de duvar ördü. Kimler gördü o duvarı? Gördünüz mü? O koltuğa oturduğumda önce o duvarı hemen kaldıracağım. O, 50 bin ağacı hemen ekeceğiz. Sarayı yıkacak halimiz yok. Yıkmam. Onu da engellilere vereceğim. Buradan bir söz vereyim. Recep Erdoğan, bugünden itibaren meydanlarda yalan söylemezse, kışın bir hafta oda verebilirim sana. Kışın ama yazın vermem. Bir şartla vereceğim eski cumhurbaşkanlarına bugünden itibaren yalan söylemesin." diye konuştu.

"Biz gençlerle marka yaratacağız"

Turizmde önemli hedefleri bulunduğuna işaret eden İnce, "Turizmi 12 aya yayacağız. Entegre turizm bölgeleri oluşturacağız. Hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir. Turizmde bunları yaparken de tarımı, zeytini, zeytinyağını unutamayız. Biz gençlerle marka yaratacağız." dedi.

Büyüme rakamlarının açıklandığına değinen Muharrem İnce, "Enflasyona bakıyorum yukarıya doğru çıkıyor. Faizler yukarıya doğru çıkıyor. Dolar yukarıya doğru çıkıyor. Erdoğan kiminle kavga ettiyse o yükseliyor. Faizle kavga etti, faiz yükseldi. Dövizle kavga etti, döviz yükseliyor. İnce ile kavga etti, ince yükseliyor. Ne diyor, 'Bay Muharrem' diyor. Ağzını açıyor, Bay Muharrem. '24 Haziran'da, bay bay Recep, bay bay Recep' diyeceğim." ifadelerini kullandı.

2020'den sonra ülkede her şeyin değişeceğini savunan İnce, ülkenin teknoloji çağını yaşayacağını, sürücüsüz araçlar olacağını bildirdi.

Atatürkçü, Cumhuriyetçi, yurtsever bir fizik öğretmeni olduğunu anlatan İnce, aslının ve nereden geldiğinin belli olduğunu belirtti.

Aday gösterildiğinde Türkiye'nin çok gergin olduğunu, siyasetteki tansiyonu düşürmek için tüm siyasi liderleri ziyaret ettiğini vurgulayan Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olduğunda Muğla'ya gelerek, Kerimoğlu Zeybeği oynayacağını kaydetti.

Kaynak: AA