CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: Terör nereden gelirse gelsin mücadele edeceğiz

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde halka hitap etti.

24 Haziran'da yapılacak seçim nedeniyle Türkiye'yi karış karış dolaşacağını, meydanlarda kavga etmeyeceğini belirten Muharrem İnce, "Türkiye'nin geleceği olan gençlere iş ve aş bulmak için çalışacağım. Asla kavga yok. Millete yalan söylemek yok. Ne milleti kandıracağım, ne de başkası beni kandıracak. Ne FETÖ beni kandıracak, ne de ben milleti kandıracağım. Bunu başarabiliriz, umutlarınızı tazeleyin." dedi.

İnce, terörle mücadele konusunda asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

"İki konuda söz veriyorum size. Birincisi terörle mücadele. Terör nerden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, isterse de FETÖ. En kararlı şekilde mücadele edeceğiz. İkincisi yolsuzluklarla mücadele. Size bir köylü çocuğunun namusuyla söz veriyorum, bir tek kuruşu çalınmayacak bu milletin. Mal varlığımı açıkladım. Herkes internetten girsin baksın. Muharrem İnce'nin neyi var, neyi yok. Hakkari'de en yoksul insanların olduğu yerde açıkladım. 5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı görevim bittiğinde yeniden açıklayacağım. Önce milletim zenginleşecek, sonra ben. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim."

"Bu millete borcum var." diyen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sıradan bir köylü çocuğu olarak bu fakir millet, her şeyi verdi bana. Koruma verdi, sekreter verdi, danışman verdi, diplomatik pasaport verdi, hatırı sayılır maaş verdi, milletvekili emekliliği verdi. Bunların hepsini bu fakir millet verdi. Bunun içinde AK Partili'nin de CHP'linin de MHP'linin de İYİ Partili'nin de vergisi var. HDP'linin de Saadet Partili'sinin de vergisi var."

Muharrem İnce, kararlı, etkin, başı dik bir dış politika uygulayacaklarına işaret ederek, meydanlarda herkesi kapsayan, herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağının sözünü verdi.

İnce, konuşmasını tamamlamasının ardından Denizli'ye hareket etti.

Kaynak: AA