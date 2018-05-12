CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: Tasarım ve Moda Akademisi açacağız

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma sorunu olduğunu dile getiren İnce, şöyle devam etti:

"Tasarıma ve markalaşmaya önem vereceğiz. Firmalara Avrupa'da, Rusya'da, Orta Asya'da dükkan tutmaları için kira yardımında bulunacağız. Türkiye'de üç tasarım ve moda akademisi açacağız, bunun biri Denizli'de olacak. Girişimcinin nitelikli eleman sağlayabilmesi için üniversite-sanayi işbirliğini geliştireceğiz. Dış politikanın gereksiz gerginliklerine son vereceğiz. İstikrarlı bir ekonomi ve döviz politikası uyguladığımızda bu sorunların üstesinden geleceğiz. Ayrıca KOBİ'lerin Eximbank kredilerine ve KOSGEB desteklerine daha kolay ulaşmalarını sağlayacağız."

İnce, dış dünya ile rekabet edebilecek, en fazla ihracatın olduğu sektörün tekstil olduğunu kaydetti.

"Bunu korumamız lazım. Hani bir bakan çıktı dedi ya, 'Tekstil üçüncü dünya ülkelerinin işidir, bizim işimiz değildir.' diye. Böyle bir şey olamaz. Tekstilden vazgeç, pancardan vazgeç, tütünden vazgeç, şekerden vazgeç. Sonra ne olacak ? Üretim ekonomisi çökecek. Böyle bir yapı olmaz. Yeniden üretim ekonomisine dönmek için bizim tekstile, hazır giyime teşvik vermemiz lazım. Teşviki üretimin yapıldığı yere göre vereceğiz, üretim nerede yapılıyorsa oraya."

Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,4'lük büyümesinin dopingli olduğunu savunan İnce, inşaat sektörüne verilen destekler ve Kredi Garanti Fonu desteklerinin doping işlevi gördüğünü, bunun gelecekte zararlarının görüleceğini öne sürdü.

Ekonomiyi düzeltmek için önce yargıyı düzeltmek gerektiğini söyleyen İnce, konuşmasında "Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Önce bağımsız ve tarafsız bir yargı. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda bağımsız, adil yargı düzeni kuracağız. O yargı gerekirse beni de yargılayacak. Bağımsız yargıyı, hukukun üstünlüğünü kurduktan sonra yabancı yatırımcı Türkiye'ye güven duyacak." ifadelerine yer verdi.

"Artık sağcı, solcu yok, o defteri kapattık"

İnce, her gittiği yerde vatandaşların umutlarını tazelediklerini, 1977'te rahmetli Bülent Ecevit döneminde yakalanan rüzgarı gördüklerini dile getiren İnce, "Artık sağcı solcu yok, o defteri kapattık. Meydanlarda Nazım Hikmet'ten de şiir okuyacağız, Mehmet Akif Ersoy'dan da. Hepsi bu toprağın insanı. Artık sağcı, solcu değil, bir büyük uzlaşma, bir büyük şemsiye, bir büyük birlik, bir büyük dirlik olacak. Onun adı cumhuriyet. Çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz bu." dedi.

Türkiye'nin bütün kurumlarını tek bir kişiye teslim ettiğini iddia eden İnce, "Benim size projem şu. Her eve iş, her aileye ev. Bunu birlikte başaracağız. Bundan hiçbirinizin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA