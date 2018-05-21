CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: Demokrasimizi güçlendireceğiz

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kent merkezindeki Zonguldak Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde, emeğin, örgütlenmenin, direnen ve üreten insanların bulunduğu kentte olduğunun farkında olduğunu söyledi.

En büyük projesinin "huzur" olduğunu yineleyen İnce, "AK Partili, Ülkücü, HDP'li, İYİ Partili ve Saadet Partili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Benim vaadim huzur. Önce barışacağız. Öyle Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkes bir tarafa çekmeyecek. Hepimiz bir olacağız. Önce barışacağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Milli politikalar uygulayacağız. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında en fazla duyacağınız söz, 'kalite' olacak. Eğitimde ve sağlıkta kalite. Türkiye'de her şeyin yerli yerine oturması lazım." diye konuştu.

Huzur Projesi'nin "3B" anlamına gelen barışma, büyüme ve bölüşme olduğunu anımsatan İnce, gençlerden de geleceğin mesleklerini öğrenmelerini istedi.

Yargı bağımsızlığını sağlayacaklarını, demokrasiyi geliştireceklerini vurgulayan İnce, sözlerini, "Biz demokratik bir ülke ve hukuk devletinde yaşamak istiyoruz. Biz demokrasimizi zenginleştireceğiz, geliştireceğiz, eksikliklerimizi gidereceğiz. Türkiye'yi Avrupa Birliğine sokmak istiyoruz. Biz Batı'ya karşı gücümüzü Doğu'dan, Doğu'ya karşı gücümüzü Batı'dan alacağız. Türkiye tartışılan, kavga edilen bir ülke olmaktan uzaklaşacak." diye tamamladı.

Kaynak: AA