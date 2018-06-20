CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Çorlu'da halka hitap etti

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Tekirdağ Çorlu Atatürk Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde, seçilmesi halinde 100 gün içinde öğretmenlere, polislere, hemşirelere ve din görevlilerine 3 bin 600 ek göstergeyi vereceklerini yineledi.

"Ekonomiyi düzenleyen temel kurumların özerkliğini sağlayacağız. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank, Kalkınma Bankası, bunları yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası, kredilerinin yüzde 80'ini çiftçiye verecek, medya patronlarına değil. Halk Bankası, kredilerinin yüzde 80'ini esnafa ve KOBİ'lere verecek. Eximbank ve Kalkınma Bankası... Turizme de kredi verecekler ve oradaki 6 aylık süreyi uzatacağız, bunların hepsini yapacağız."

"Kamuda mülakatı kaldıracağız"

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 100 günde yapacağı icraatları şöyle sıraladı:

"Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefine hızla varması için uğraşacağız. Erdoğan'ın böldüğü üniversiteleri, yeniden birleştireceğiz, söz. Okullar için zorunlu bağış kalkacak. İlkokul 1'den doktora sınavına kadar hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de üniversite öğrencileri 500 lira gençlik bursu, 500 lira cumhuriyet bursu, karşılıksız olarak alacaklar. Kamuda mülakatı kaldıracağız.

Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak, çiftçiye mazot 3 lira olacak, fındık 15 lira olacak, en düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Kurban Bayramı'nda emeklilere 'bin lira' deyip kaldırmayacağız, Kurban Bayramı'nda emeklilere 1 asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu 100 gün içinde çözeceğiz. 100 gün içinde çocuk bezinde KDV indirimine gideceğiz, spor yönetimini özerkleştireceğiz ve yaşlılık yardımı gibi eğitim yardımı gibi dul maaşı gibi muhtaç asker ailesine yardım gibi bu tür yardımların hepsine hemen zam yapacağız."

"Hesap vereceğim size"

İcraatları gerçekleştirecek kaynağı nereden bulacağını anlatmak istediğini ifade eden Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Bakın size anlatayım parayı nereden bulacağımı. 16 yılda Kamu İhale Kanunu'nu 186 kere değiştirdiler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çaldılar, çaldılar. Ben çalmayacağım, kasa para dolacak. Bu 16 yılda Suriyelilere 40 milyar dolar harcadılar, ben harcamayacağım, millete vereceğim o parayı çünkü Suriyeliler barış ortamında memleketine dönecek. Peki başka nereden bulacağım? 2 milyar dolar sarayda harcadık, Allah'ın izniyle milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda o sarayı gençlere bilim merkezi olarak vereceğim. Şatafat olamayacak, lüks olmayacak ve milletin parasını har vurup harman savurmayacağım. Hesap vereceğim size hesap."

Konuşmasında, AK Parti Yalova milletvekili adayı Meliha Akyol'un açıklamalarına değinen İnce, "Yalova’da bir milletvekili adayı var, duydunuz mu marifetlerini. 'Göçmenler ezik olur' diyor. Sen kimsin? Densiz sen kimsin. Yani Selanik'ten, Kırcali'den, Kosova'dan bu topraklara gelenlerin ataları turistik seyahat için mi gitmişti oraya. Evlad-ı Fatihan... Osmanlı fethettiği için oraya cengaverlerini gönderdi. Topraklar kaybedilince geri gelmeye mecbur kaldı. Sen kimsin haddini bileceksin. Daha öncede Yalova'da bir milletvekili adayı bu lafı etmişti, sonra belediye başkanlığı seçimlerinde sandığa gömdük bunları. Türkiye'yi kuran Selanikli, sen kimsin? Böylelerine haddini bildirme vakti, bu seçim önemli seçim." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, alanda toplanan partililerden seçime kadar 3 kişiyi CHP'ye oy verme konusunda ikna etmelerini istedi. Bu arada İnce, sahneye elinde gülle gelen küçük kız çocuğunu, "Eyvah eyvah, nereye gidiyorsun, hoş geldin." diye karşıladı.

İnce'nin, çiçeği aldıktan sonra adını sorduğu kız çocuğu, bir şey söylemeden utangaç tavırlarla sahneden ayrıldı.

Bu arada, miting alanında kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA