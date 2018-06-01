CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: Bütün üniversite öğrencileri karşılıksız burs alacak

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

"Önemli olan gönüllere köprü kurmak"

Köprü yapmanın ufak iş olduğunu, önemli olanın gönüllere köprü kurmak olduğunu söyleyen İnce, kendisinin de gönüllere köprü kurduğunu ifade etti.

"Gerçekten demir beton bas parayı yap. Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinci köprüyü Özal yaptı, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Doğru bunlar. Dördüncü köprüyü de İnce yapar dedim. 'Sayın Erdoğan bana şunun cevabını verir misin?' Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da senin yaptığın köprüden niye 114 liraya geçiyorum. Sayın Erdoğan, bu bayram gününde Demirel'in yaptığı köprüden bedava geçeceğiz de senin köprüden niye para ile geçeceğiz. Her gittiği yerde yerli ve milli olduğunu söylüyor. Sayın Erdoğan, sevgili hemşehrim sorum şu, sarayın mermerleri Bilecik mermeri mi Hindistan mermeri mi?"

"Çocuklarımızın geleceği bizim seçimimizden daha önemli"

Yarın Türkiye'de bir milyon 180 bin çocuktan bir milyonunun sınava gireceğini dile getiren İnce, "Bunların 126 bini yerleşecek. Diğerleri boşta ne olacağını bilmiyoruz. Eve en yakın okul olacakmış, ya istemediği okul olursa. Bütün Türkiye'deki milletvekili adayları hepsine talimatımdır, yarın saat 13.00'a kadar 81 vilayetin hiçbirinde müzikli propaganda yapmayacaksınız. Çocuklarımızın geleceği bizim seçimimizden daha önemlidir. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında seçimin tarihi değişecek sınavın tarihi değişmeyecek." dedi.

"YÖK'ü kaldıracağız"

Cumhurbaşkanlığı döneminde akıl ve bilimin esas olacağını savunan İnce, "Yurt sorunu diye bir sorun kalmayacak. İki yıl içinde asla tek bir öğrencimiz yurtsuz olmayacak. 19 Mayıs ve 29 Ekim'de bütün üniversite öğrencileri karşılıksız burs alacak. 10 bin öğrenciyi her sene yurt dışına göndereceğiz. Okul bitince eğer iş bulamıyorsa kredisini ödemeye devam edeceğiz. Bu YÖK'ü kaldıracağız. Rektörler yeniden seçimle gelecek ve hiçbir üniversiteye bölmeyeceğiz." dedi.

"Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız"

İnce, seçildiği takdirde yapacaklarını şu ifadelerle anlattı:

"İlk olarak OHAL'i kaldıracağız, hukuk devletini kuracağız, atamalarımız liyakata uygun olacak, bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız, üretime yatırım yapacağız, betona değil tarıma dayalı sanayiyi kuracağız. Ziraat Bankası'nın kulağını çekip görevine geri getireceğiz, çiftçinin emrine vereceğiz."

Kaynak: AA