CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Bartın ve Zonguldak mitinglerine katılacak

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter'dan, bugün Bartın ve Zonguldak mitinglerinin sesi kısıldığı için iptal edildiğini duyurmuştu.
Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz.— Muharrem İNCE (@vekilince) 20 Mayıs 2018
İnce, yine Twitter'dan yaptığı paylaşımda sesinin düzeldiğini, saat 14.30'da Bartın, 17.00'de Zonguldak mitinglerine katılacağını duyurdu.
Sesim biraz düzeldi, bugün 14.30’da Bartın’da, 17.00’de Zonguldak’ta mitinglerimize devam edeceğiz. Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın.— Muharrem İNCE (@vekilince) 21 Mayıs 2018
Kaynak: TRT Haber