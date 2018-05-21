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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Bartın ve Zonguldak mitinglerine katılacak

Sesi kısıldığı için bugün yapacağı Bartın ve Zonguldak mitinglerini iptal eden CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sesinin düzeldiğini, mitinglere katılacağını duyurdu.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:42





