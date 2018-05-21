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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Bartın ve Zonguldak mitinglerine katılacak

Sesi kısıldığı için bugün yapacağı Bartın ve Zonguldak mitinglerini iptal eden CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sesinin düzeldiğini, mitinglere katılacağını duyurdu.

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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Bartın ve Zonguldak mitinglerine katılacak

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter'dan, bugün Bartın ve Zonguldak mitinglerinin sesi kısıldığı için iptal edildiğini duyurmuştu. 

İnce, yine Twitter'dan yaptığı paylaşımda sesinin düzeldiğini, saat 14.30'da Bartın, 17.00'de Zonguldak mitinglerine katılacağını duyurdu. 

 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Muharrem İnce, CHP
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