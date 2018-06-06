CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: 1,3 milyon hektar alanı suyla buluşturacağız

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda önemli projelere imza atacağını vurgulayan İnce, "3B projemiz var. Bir barışacağız, iki ekonomik olarak büyüyeceğiz, üç adil bölüşeceğiz. Barış ekonomisi kuracağız." dedi.

İnce, Şanlıurfa'ya dünyanın en büyük İslami Bilimler Üniversitesini kurmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnsanlarımıza bir fizik öğretmeni olarak söz veriyorum, bu ülkenin bütün evlatlarına 3 dil öğreteceğiz. Birinci dil resmi dil Türkçe. Herkese öğreteceğiz. İkinci dil evinde konuştuğu, anasının dili, Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça öğreteceğiz. Anası, babası evinde hangi dili kullanıyorsa anasının dili dediğimiz dili öğreteceğiz. Üçüncüsü İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Çince... Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız, iyi yetiştireceğiz."

"1,3 milyon hektar alanı suyla buluşturacağız"

Ekonominin büyümesi için Türkiye'nin hukuk devleti olması gerektiğini vurgulayan İnce, kimsenin dinine, diline, ırkına, mezhebine, kökenine, cinsiyetine bakılmamasını istedi.

İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elektrik fiyatlarını düşüreceğiz. Hayvan sağılığı için kullanılan ilaçları bedava vereceğiz. Çobanların sigorta primini devlet ödeyecek. Mazotu çiftçiye 3 liradan vereceğiz. Dünyanın en büyük bölgesel kalkınma projelerinden bir tanesi GAP. 1989'dan bu yana 100 milyar lira harcadık ama işin ilginci 120 milyar lira geri aldık. Nereden geri aldık barajlardan elde ettiğimiz elektrikten geri aldık. Enerjide yüzde 80'ini tamamladık GAP'ın ama sulamada yüzde 30'unu tamamladık. Hala GAP gibi büyük bir proje varken Şanlıurfa'da kuyulardan su çekiliyorsa bu devletin, hükümetin, Erdoğan'ın ayıbıdır. Size sözüm olsun, 3 yıl içerisinde 1,3 milyon hektar alanı suyla buluşturacağız. Ceylanpınar'ı damızlık için, tohum ıslahı için Türkiye'nin, bölgenin gözbebeği yapacağız."

İnce, 15 yılda 190 milyar dolar tarımsal ithalat yapıldığını öne sürerek, mercimeğin, buğdayın ana vatanının Türkiye olmasına rağmen mercimeğin Kanada'dan, buğdayın Rusya'dan alındığına işaret etti.

"Silah sesi değil traktör sesi duyacağız"

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda çiftçilerin borçlarının faizini temmuz ayı bitmeden sileceğini belirterek, "Bu ülkenin sınırlarında, Şanlıurfa'da, Harran'da silah sesi değil traktör sesi duyacağız. Bana soruyorlar, 'GAP'a para bulacaksın, ucuz mazot vereceksin, ucuz elektrik, gübre, yerli tohum, çobana sigorta, hayvana ücretsiz ilaç... Bunları yapacaksın da kaynak nerede?' Hemşehrim bin 150 odalı sarayda yaşıyor. Ben sarayda yaşamayacağım. O saraya 2 milyar dolar para harcadı, Ben o sarayı gençlere bağışlayacağım. Bilim yuvası olacak orası." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 24 saat içinde Olağanüstü Hal'i kaldıracağını iddia eden İnce, şunları kaydetti:

"Bütün annelere sesleniyorum, çocuklarınızı iyi yetiştireceğiz. Yine bir köprü meselesi var, bayramda Demirel'in yaptığı köprü ücretsiz, Erdoğan'ın yaptığı köprü ücretli. Demirel'in yaptığı köprüden gidiş-geliş 11 liraya geçiyorsun. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 114 gidiş, 114 geliş ödüyorsun. Dünyada sadece Türkiye'de olan bir şey var mesela Kolombiya'da, Çin'de, Rusya'da fakirler mutsuzdur, zenginler de mutludur değil mi? Türkiye'de böyle değil Türkiye'de fakirler de zenginler de mutsuz. Zenginler malını Türkiye dışına kaçırıyor. Gelecek korkusu var."

Kaynak: AA