CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Siz marka oluşturacaksınız, Türkiye kazanacak

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin seçim beyannamesinde açıkladığı polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin özlük haklarına yönelik düzenleme vaadini eleştirdi.

CHP'li milletvekillerinin 3600 ek gösterge ile ilgili TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na verdiği önergenin AK Partili milletvekillerince reddedildiğini iddia eden İnce, şöyle konuştu:

"Uşak'tan sesleniyorum ve çözüm önerisi söylüyorum. Madem dürüstsün, madem polisi, öğretmeni, hemşireyi, din görevlisini düşünüyorsun, madem bunlara 3600 ek göstergeyi vereceksin, çıkar bir Kanun Hükmünde Kararname seçimden önce ver."

İnce, fizik öğretmeni olduğunu ve yüksek matematik okuduğunu belirterek, Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini ve alım gücünün de her geçen gün düştüğünü ileri sürdü.

Tarımın, tarımsal ekonomiyle paralel gelişmesi gerektiğine dikkat çeken İnce, "Evlatlarım, öğrencilerim, seçildiğimde sizi iyi eğiteceğimize söz veriyorum. Siz marka oluşturacaksınız Türkiye kazanacak. Evlatlarım, öğrencilerim Allah şahittir, 2 yıl içerisinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim" dedi.

Kaynak: AA