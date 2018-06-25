CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezinde açıklama yaptı.

İnce, "Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen İnce, “Sayın Erdoğan, artık hepimizin cumhurbaşkanı olun, herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım” dedi.

"Bizim için gerçek seçim sonuçları tutanaklarda yazan rakamlardır"

Kendileri için gerçek seçim sonuçlarının tutanaklarda yazan rakamlar olduğunu belirten İnce, “Bizim için gerçek seçim sonuçları, bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarla YSK'nın açıkladığı rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur” diye konuştu.

"Mücadele etmenin çeşitli yolları vardır"

Mücadele için milletvekili olmanın gerekmediğini ifade eden İnce, “16 yıl milletvekilliği yaptım zaten. Mücadele etmenin çeşitli yolları vardır. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan mücadelenin yolunu bulacaktır” ifadelerini kullandı.

İnce, seçim sonuçlarında açık ara bir fark olduğu belirtildi.

İnce, başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı henüz tebrik etmediğini ancak edeceğini ifade etti.

"Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir" diyen İnce, "Bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım.' Bu demokrasi değil ki" dedi.

Kaynak: AA