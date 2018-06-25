  • 25 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.675
    EURO 5.45
  • BIST 95317.95
    ALTIN 190.735
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarını kabul ettiğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezinde açıklama yaptı.

İnce, "Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen İnce, “Sayın Erdoğan, artık hepimizin cumhurbaşkanı olun, herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım” dedi.

"Bizim için gerçek seçim sonuçları tutanaklarda yazan rakamlardır"

Kendileri için gerçek seçim sonuçlarının tutanaklarda yazan rakamlar olduğunu belirten İnce, “Bizim için gerçek seçim sonuçları, bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarla YSK'nın açıkladığı rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur” diye konuştu.

"Mücadele etmenin çeşitli yolları vardır"

Mücadele için milletvekili olmanın gerekmediğini ifade eden İnce, “16 yıl milletvekilliği yaptım zaten. Mücadele etmenin çeşitli yolları vardır. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan mücadelenin yolunu bulacaktır” ifadelerini kullandı.

İnce, seçim sonuçlarında açık ara bir fark olduğu belirtildi.

İnce, başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı henüz tebrik etmediğini ancak edeceğini ifade etti.

"Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir" diyen İnce, "Bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım.' Bu demokrasi değil ki" dedi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER