CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Öncelikle kadınların ve gençlerin sorunlarını halledeceğiz

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Ordu Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuştu. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda tartışma programına davet etti.

Kendisinin üretim ekonomisi dediğini, sanayinin atıl kalan bölümünü işlevsel hale getirmekten söz ettiğini belirten İnce, "Ben fındığı dünyada markası yapacağım diyorum. Zeytinyağını şişelemeden, dökme olarak satmayacağım diyorum. Ben fabrika açacağım diyorum, sen kıraathane açacağım diyorsun. Ben aş, iş diyorum, bunları söylüyorum." diye konuştu.

İnce, Birleşmiş Milletler'in, "2,5 milyon Suriyelinin daha Türkiye'ye gelebileceği" yönünde açıklaması olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin bu zor durumdan çıkabilmesi için yorgun bir adama değil, bir taze kana ihtiyaç var. Faizle kavga etti mi, etti. Faiz yükseldi. Dolarla kavga etti mi, etti. Dolar yükseldi. Avro ile kavga etti mi, etti. Avro yükseldi. İnce ile kavga etti mi, etti. İnce de yükseldi. Kiminle kavga ettiyse o yükseldi." ifadesini kullandı.

Kemeri vatandaşların değil, devletin sıkacağını vurgulayan Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olduktan sonra 48 saat içinde Olağanüstü hali (OHAL) kaldıracaklarını bildirdi.

“Sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım”

İnce, şunları söyledi:

"Seçimi kadınlar ve gençlerle alacağız. Öncelikli olarak da kadınlar ve gençlerin sorunlarını halledeceğiz. Şu anda 100 kadından 32'si çalışabiliyor. Diğerleri işsiz. Çünkü kadının çalışmasının önündeki en büyük engel çocuk.

O her mahalleye bir kıraathane açacak ya, ben de her mahalleye bir kreş açacağım. Çocuk kreşe, kadın işe. Bir fizik öğretmeni olarak söz veriyorum. Sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım. İyi eğitim alacaklar. Türkiye'de hiçbir sınavdan da ücret almayacağım. Ordu'dan bunun sözünü veriyorum."

Kaynak: AA