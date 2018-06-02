CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: O generalin apoletlerini sökeceğim

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Nevşehir'de bulunan Diriliş Meydanı'nda miting düzenledi. İnce, mitingte yaptığı konuşmasında, Türkiye'de yüz çalışandan 32'sinin kadın olduğunu ve kadınların çalışmasında en büyük engelin çocuk olduğunu söyledi.

"O nedenle çocuğun bakımından başlayacağız. Her mahalleye bir kreş açacağız."

"Gençler eğitimi, kadınlar özgürlüklerini elde edecek"

İnce, son günlerde, köprü konusunun da çok ön planda olduğunu ve bayramlarda Demirel tarafından yaptırılan köprüden ücretsiz, Erdoğan tarafından yaptırılan köprüden ise ücretli geçiş yapıldığını anlattı.

Kendisinin gönüllere köprü yapmak için uğraş verdiğini söyleyen İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda gençlerin eğitimine, kadınların ise ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri konusuna önem verecekleriniden bahsetti.

İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her yıl on bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Gençlerin okulu bitti, krediyi kesmek yok, işe girinceye kadar kredi ödemesi devam edecek. İki kesimle bu seçimi alacağız, gençler ve kadınlar. Şu an Türkiye'de yüz çalışandan 32'si kadın, bunun eşit olması lazım. Kadınların çalışmasında en büyük engel çocuk. O nedenle çocuğun bakımından başlayacağız. Her mahalleye bir kreş açacağız. Slogan şu, çocuk kreşe, kadın işe. Her aileye bir ev, her eve maaş. Erdoğan soruyor, parayı nereden bulacaksın. Ben senin gibi 2 milyar dolara saray yapmayacağım, Suriyelilere 40 milyar dolar harcamayacağım. Ben, Türkiye'yi özgürleştirmek, demokratikleştirmek ve zenginleştirmek için uğraşacağım."

İsmail Metin Temel'e eleştiri

Muharrem İnce, konuşmasında 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik eleştirilerde bulundu. "Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim" diyen İnce, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı beni eleştirirken, masanın birinde 2. Ordu Komutanı oturuyor. Partililer alkışlıyor, bu general de alkışlıyor. Cumhurbaşkanı olduğumda, 30 Ağustos'ta emekliye ilk ayıracağım general o olacak. Bunu yapamazsın, Türk ordusunun düştüğü duruma bakın. Üçte biriniz gitmiş ilkokulu bile bitirmeyen FETÖ'ye diz çökmüşsünüz, bir kısmınız da Erdoğan'ın emrine girmişsiniz, siz siyasi partilerin değil Türk milletinin askerisiniz."

Kaynak: AA