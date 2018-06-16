CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Milletvekili sayısını düşüreceğiz

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, CHP'nin Beykoz'da düzenlediği mitingde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile televizyonda ekonomi konularını tartışmak istediğini ifade eden İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde dövizin, faizin ve enflasyonun düşeceğini savundu.

Seçilmeden icraat yaptığını dile getiren İnce, seçildikten 48 saat sonra OHAL'i kaldıracağını söylediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdi aynı şeyi dile getirdiğini ifade etti.

İnce, kendisinin gelecekte neler olacağını anlattığını, "gençlere iyi eğitim, ekonomi ve hukuk devleti" dediğini belirterek, "Bizim rakip de meydanlara geldi, 'kıraathane açacağım' dedi. 'Bedava kek' var, diyor. Öğleyin gitti keki yedi. Akşam yemeği ne olacak peki? İş yok, güç yok. Acaba o kıraathaneleri de bir yandaşa mı verecek? Keki yedirirken devleti de mi kekleyecek diye düşünüyorum. Ben öğrencilere kep diyorum, o kek diyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın yorgun olduğunu, Türkiye'nin devasa sorunlarını çözemeyeceğini ileri süren İnce, ülkenin sorunlarını çözmek için taze kana ihtiyaç olduğunu söyledi. Terör sorununu deneme ve yanılma yöntemiyle değil, samimiyetle, dürüstlükle ve kimseyi kandırmadan çözeceğini belirten İnce, kendisinin cumhurbaşkanlığında 81 milyonun makbul insan olacağını, ayrımcılık yapılmayacağını dile getirdi.

İnce, 16 yıldır millete yalan söylendiğini savunarak, şöyle devam etti:

"O artık sizden biri değil. O 'kentsel dönüşüm' diyordu, artık sizi unuttu. Beykoz'un imar, tapu sorunu var. 16 sene önce bunları biliyordu ama artık sizi unuttu. Halk çocuğu olan benim, milletin evladı benim. Bu sorunu ben çözeceğim. Burada deri kundura fabrikası, tekel fabrikası, Şişecam vardı, 10 bin kişi çalışıyordu, hepsi gitti. Yazık, günah. Erdoğan artık beyaz Türk, saraylı. Senden biri değil. Senden biri olan benim. Bana 'gariban' diyor. Erdoğan'dan 5 ay önce milletvekili oldum. 16 yıl birlikte milletvekilliği yaptık. Ben gariban kaldım da Erdoğan sen nasıl zengin oldun? Size söz veriyorum, 2019 yılbaşı gelmeden Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde sizin tapu sorunlarınızı, imar sorunlarınızı çözeceğim."

"Kimsesiz çocuklar içimi acıtıyor"

Muharrem İnce, Erdoğan'ın "kendisi gittiğinde ülkenin batacağını" söylediğini belirterek, "Sanki Cumhuriyeti sen kurdun. Atatürk, İsmet Paşa, Özal, Demirel vefat etti, Türkiye batmadı" dedi.

Türkiye'nin 453 milyar dolar borcunun olduğunu belirten İnce, "Bunun 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 60 milyar dolarlık da özelleştirme yaptılar. 865 milyar dolar da 16 senede vergi topladılar. Alacaklılar kapıda bekliyor Türkiye'yi, Bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? İstemez "diye konuştu.

İnce, Yalova'dan gelirken Osmangazi Köprüsü'nden geçtiğini, 125 lira ödediğini, akşam üzeri de Süleyman Demirel'in yaptığı, normalde gidiş ve geliş 11 lira olan köprüden bayram olması nedeniyle bedavadan geçeceğini dile getirerek, Osmangazi Köprüsü'nün ise otomobiller için 114 lira gidiş, 114 lira da geliş olduğunu söyledi.

Yurtlarda kalan kimsesiz çocukların 18 yaşına kadar devletin gözetiminde kaldığını belirten İnce, şöyle devam etti:

"Bu çocuklar benim içimi acıtıyor. Bu çocuklar 18 yaşını doldurdu mu sokağa bırakılıyor. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda, o çocukları 18 yaşını doldurduklarında hemen devlet kadrolarına alacağım. O çocukları sokağa bırakmayacağım. 81 milyonluk bir ülkede 3-5 bin kimsesiz çocuğa bakamıyorsak, yazıklar olsun bize. Bunu hemen yapacağım, hiç beklemeden. Nasıl ki Beykoz'un imar ve tapu sorununu yılbaşı gelmeden çözeceğim diyorsam, bu kimsesiz çocukların sorununu da yılbaşı gelmeden çözeceğim."

Muharrem İnce, "Türkiye 81 milyon, milletvekili sayısı 600. Rusya 150 milyon, milletvekili sayısı 450. ABD 300 milyon, milletvekili sayısı 535. 300 milyonluk bir ülkede 535 milletvekili var, Türkiye'de, 80 milyonluk bir ülkede 600 milletvekili var. Bu fakir millet 600 milletvekiline maaş vermeye mecbur değil. Bunu düşüreceğiz. Ama millet çıkarttı. Referandumda 'Evet' vererek bunu 600 yapan sizsiniz. Bu hatayı düzeltmemiz lazım. 600 milletvekili Türkiye'ye çoktur" ifadelerini kullandı.

Bu mitinglerin prova olduğunu dile getiren İnce, 23 Haziran'da Maltepe'de yapacağı mitingine katılımın 5 milyon olacağını ifade ederek, bu mitinge kadar herkesin 3 kişiyi ikna etmesini istedi.

Kaynak: AA