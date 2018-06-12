CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce Kayseri'deydi

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi.

Büyüme rakamlarının açıklandığını anımsatarak, ortada hormonlu bir büyüme olduğunu savundu.

"Herkesi kucaklayacağız"

İnce, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağını, hiç kimseyi ayırt etmeden, 81 milyonu uzlaştırmak, barıştırmak için, aynı çatı altında toplamak için uğraştığını söyledi.

"Diyarbakır'da ne söylüyorsam, Edirne'de onu konuşuyorum. Dün Diyarbakır'daydım. Erdoğan diyor ki 'İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş'. Erdoğan benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, kimseyi dışlamıyorum. Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz, büyümeyi de adil olarak bölüşeceğiz. Herkesi kucaklayacağız."

"Sürücüsüz arabalar, robotlar, uzay turizmi gelecek"

İnce, 10 yıl sonra internet gözlüklerinin olacağını, sürücüsüz arabaların piyasaya çıkacağını, herkesin gen haritasının çıkarılacağını, robotların insanların teknolojik çocukları olacağını, uzay turizminin geleceğini anlattı.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kayseri'de konuşma yapıyor. https://t.co/QBhtXBE6lk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Haziran 2018

"Türkiye'yi saygın bir hukuk devleti yapacağız"

Muharrem İnce, Danıştay üyesinin kendisi hakkında twit attığına değindi.

"Size söz veriyorum, Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimizde hiçbir hakim, savcı benim rakiplerime laf söyleyemeyecek, onlar işini yapacak. Ben Yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak. Yüksek yargıçlar cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa onlar adalet dağıtamaz. Benim cumhurbaşkanlığımda gerekirse yargıçlar beni de yargılayacak. Türkiye'yi saygın bir hukuk devleti yapacağız. Önce benim insanım inanacak buna, sonra dünya inanacak."

"Gönlünden kopan vatandaşın parasıyla yapıyorum"

"Tünelin ucunda ışık göründü. Yakıt bitmesin, biraz daha ateşleyin." diyen İnce şöyle devam etti:

"Mitingden sonra bankaya uğrayın, 5 lira, 10 lira fark etmez. Sonra hesabı açıklayacağız. Gönlünden kopan vatandaşın parasıyla yapıyorum bu kampanyayı. Bir beyaz Türk var, bir de zenci var. Bir saraylı var, bir de milletin evladı var. Erdoğan'ın hiçbir şeyi yerli değil. Sarayın bahçesine hurma ağacı getirmiş, organik tarım her şey var. Size GDO'lu yiyecekler, onlara organik yiyecek."

"Vakit Türkiye vakti' yazmışlar, ona bir slogan buldum"

Muharrem İnce, Kayseri'de yol boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerinde "Vakit Türkiye vakti" yazdığından bahsetti.

"Erdoğan ne zaman efelense ekonomik bir kayba uğradık. 'Ey Rusya' dedi, turistler gelmedi. 'Ey Hollanda' dedi Petrol Ofisini sattı. Almanya'ya yenilenebilir enerji ihalesini verdi. Uluslararası arenada çakma bir kabadayı. Afişlere 'Vakit Türkiye vakti' yazmışlar, ona bir slogan buldum, 'Vakit jübile vakti."

"Oy kullandıktan sonra YSK'ya gideceğim"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı, vatandaşlara seçim gününe kadar üç kişiyi ikna etmeleri ve sandıklara sahip çıkmaları çağrısını yaptı.

Kendisinin de oy kullandıktan sonra Ankara'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gideceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA