CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Kanal İstanbul'u yapmayacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bahçelievler'de düzenlediği mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir zamanlar fakir fukara, garip guraba dediğini belirterek, "Şimdi saraylı artık, saraylı. Kanına bulaştı. Artık sizden biri değil. Erdoğan sarayında kilosu 4 bin 500 lira olan beyaz çaydan içiyor. Ben sizin içtiğiniz siyah çaydan içiyorum. Erdoğan beyaz Türk, ben bu ülkenin zencisiyim." diye konuştu.

Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğinde Marmaris'teki yazlık sarayı engellilere vereceğini dile getiren İnce, engellilerin orada birer hafta sırayla tatil yapacağını söyledi.

"Türkiye'nin taze kana ihtiyacı var"

"Türkiye'deki bütün gazetelerin, bütün televizyonların sahibi Erdoğan'dır. Manşetleri atan odur. Manşetlerle dövüşe dövüşe gelen benim. Erdoğan'ın medyası varsa, benim de milletim var." diyen İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyada büyük ekonomik zorluklar yaşayan ülkeler, büyük krizler öncesinde hiçbir zaman uzun süreli ülkeyi yönetenlerle çıkış yolu bulamamıştır. Hep yeni bir isimle düzlüğe çıkmıştır. Türkiye'nin şimdi yorgun bir adama değil, taze kana ihtiyacı var. Buradan el birliğiyle çıkacağız. Hiç kuşkunuz olmasın.

Türkiye'yi zenginleştirmek için gençleri iyi eğitmeye ihtiyacımız var. Annelere sesleniyorum, sizin çocuklarınızı iyi mühendis yapacağız, iyi dil öğreteceğiz. Gençlerle birlikte bu ülkeyi kalkındıracağız. Her semte, her mahalleye bir kıraathane açacakmış. İnanılır gibi değil. Gençlere şunu diyor 'size iş bulamam, size fabrika açamam, size bir kıraathane açarım, sizi keklerim.' diyor. 'Yiyin keki, oturun orada dedikodu yapın.' diyor. Kitap okuyacakmış. Sen kitap özeti okuyorsun, sana mı kalmış?"

"Kıraathanede internet olacak mı?" diye soran İnce, "İnternet olursa, gençler oradan Facebook'a, Twitter'a girerse, Erdoğan'ı eleştirirlerse, sabah 05.00'te polis eve gelecek mi?" diye konuştu.

"Şu anda bizim için lüks"

Türkiye'de 15-29 yaş arasındaki 5 milyon gencin iş yerinde, okullarda, kurslarda, yurtlarda kaydı olmadığına değinen İnce, "Bu çocukları bulacağım, söz." dedi.

İnce, gençlere, "Fizik öğretmeni Muharrem İnce sözü. İki yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı olduğunda memleketin yararına olan projeleri uygulayacağını belirten İnce, şunları kaydetti:

"Ama şunu söyleyeyim, 'Kanal İstanbul'u yapacak mısın?' Hayır yapmayacağım. Hayır. Memleketin milyar dolarlarını, bunca sıkıntı varken, oraya kanal kazacağım... Yok valla kusura bakmasın kimse. Sonra zenginleşiriz, bakarız o ayrı mesele. Ama şu anda bizim için lüks. Şu anda bir tek ranta yarar o. Tek bir şey söyleyeyim Trakya'yı boydan boya Karadeniz'e kadar kazdığınızda bir tane maliyet söyleyeyim size, yüzlece köprü yapmanız lazım. Yazık günah. Ben o parayla önce fabrika kuracağım çocuklar iş bulacak, üretim olacak.

Erdoğan'ın anlayamadığı yer şurası, zannediyor ki inşaat demek zenginlik demek. Hayır. Fabrika demek zenginlik demektir. Eğer inşaat istiyorsan dünyanın en büyük inşaatı Çin Seddi'dir. 1500 sene önce yapılmıştır. Bak İstanbul'dayız, İstanbul surları, az inşaat mıdır? İnşaat o. Oradan ekmek çıkmaz, oradan geçim olmaz. Üretmek ve yatırım lazım."

"Hiçbir şekilde ayrımcılık olmayacak"

Öte yandan Küçükçekmece'de yaptığı mitingde, Türk Eximbank'ı, Kalkınma Bankası'nı, Halk Bankası'nı yeniden yapılandıracaklarını dile getiren İnce, "Yargıyı yeniden yapılandıracağız. Bağımsız bir yargı olacak. Benim cumhurbaşkanlığımda hiçbir yargı üyesi, benim rakiplerimi eleştiremeyecek. Benim cumhurbaşkanlığımda yargı üyeleri Erdoğan'ı eleştiremeyecek çünkü yargı üyeleri siyaset yapamaz. Benim cumhurbaşkanlığımda generaller, beni alkışlamayacak. Benim cumhurbaşkanlığımda valiler benim değil, milletin, devletin valisi olacak. Hiçbir şekilde ayrımcılık olmayacak. Derdimiz ekonomi olacak, derdimiz çocuklarımız olacak. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden asla..." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'ye yeni bir kan lazım"

Muharrem İnce, bugün İstanbul'da 23 Haziran Büyük İstanbul Buluşması'nın provasını yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin cari açığı 55 milyar dolar. Gençlerin yüzde 20'si işsiz. 250 milyar dolar ithalat var. 453 milyar dolar borç var. Bak Türkiye batıyor, kamyon duvara çarpmak üzere. Erdoğan neden erken seçime gitti? Çünkü ekonomik kriz kapıda, o bunu biliyor. Diyor ki 'Kriz gelmeden şu seçimi yapayım oyları alayım.' ama bu yorgun adam bu krizi atlatamaz. Erdoğan bir daha seçilirse, dolar 8-10 lira olur. Batarız. Türkiye'ye yeni bir kan lazım.

Kaynak: AA