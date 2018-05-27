CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde emeklilerle ilgili kanun çıkaracaklarını belirterek, "Kanun şu, emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında bin lira değil, o an ki asgari ücret kaç para ise onu alacak." dedi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden İnce, 21 Haziran'da İzmir'de miting yapacağını, bugünkü programında da ilçeleri gezeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisi için otomobil fabrikası yapılmasını istemediğini söylediğini belirten İnce, "Erdoğan'la İnce arasındaki fark şu: O otomobilin kaportasını yapmak istiyor, ben beynini yapmak istiyorum. O, 30 yıl önceki teknolojiye talip. O, otomobilin koltuğunu yapmaya talip, ben elektrikli yapmaya talibim." diye konuştu.

İnce, gençleri Alman, İngiliz, ABD gençlerinden daha iyi yetiştireceklerini ifade ederek, her yıl 10 bin genci yurt dışına göndereceklerini söyledi.

En düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaş arasında 2 kat fark olduğunu, bu farkı indireceklerini anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira verecekler. Enflasyon yer. O iş öyle olmaz. Kanun lazım. Allah'ın izni, milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Kanun şu, emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında bin lira değil, o an ki asgari ücret kaç para ise onu alacak. Erimeyecek.

Gençler, 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de biri gençlik, biri Cumhuriyet bursu beş yüz lira alacaksınız. Bu parayı size Muharrem İnce vermeyecek, CHP de vermeyecek. Devletin yaptığı bazı yardımları Erdoğan mı yapıyor, AK Parti mi yapıyor? Devlet yapıyor. Size de bu paraları Türkiye Cumhuriyeti verecek."

"Yönümüz AB olacak"

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge vereceğini belirten İnce, çiftçiye mazotun 3 lira olacağını söyledi.

Asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağı vaadinde bulunan İnce, "Barışacağız. Herkes birbirini kucaklayacak. Türk Kürt, sağcı solcu, bunları geçeceksin. Ben sadece CHP'lilerin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Yönümüz AB olacak. Yöntemimiz demokrasi olacak. Yönetimimiz bir tek adam yanında avaresi olmayacak. Yönetimimiz güçlü bir lider, yanında ehliyetli insanlar, kadro." diye konuştu.

İnce, seçimde destek isteyerek, "Sizden istediğim şu, 24 Haziran'a kadar sakın ha tatile gitmek yok. Kızım doğum yaptı, babam rahatsızlandı... 24 Haziran'a kadar hastalanmak yasaklanmıştır." dedi.

"Çocuk bezinde KDV'yi indireceğim"

Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 32 olduğunu belirten İnce, bu oranı yüzde 50 yapacaklarını kaydetti.

Muharrem İnce, elindeki bebek bezini vatandaşlara doğru atarak, şöyle devam etti:

"Değerli hemşehrim diyor ki '3 çocuk yapın', sonra dedi ki '5 çocuk yapın', çocuğu yapacaksın da bitirmiyor ki 'Sezaryen değil normal doğum yapacaksın'. Benim görevim çocuk sayısını belirlemek değil. Bu çocuk bezinde KDV kaç biliyor musunuz, yüzde 18. Burada söz veriyorum, ben bunu indireceğim. Türkiye'yi nasıl kalkındıracaksın? 3 'B' ile. Barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Artık vatandaş tasarruf yapmayacak, devlet tasarruf yapacak."

İnce, konuşması sırasında otobüsün üzerindeki bir korumaya inmesini söyleyerek, "Beni milletim korur." dedi. Fenalaşan bir kadını seçim otobüsüne yönlendiren İnce, "Gel arabanın içine, benim koltuk boş." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine seslenen bir vatandaşa da "Atanamayan öğretmen... Öğretmenden cumhurbaşkanı yapıyorsun daha ne istiyorsun." yanıtını verdi.

Kaynak: AA