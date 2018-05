CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Eğitim sistemini bir yıl boyunca tartışacağız

İnce, Osmaniye Masal Park miting alanında yaptığı konuşmada, ülkenin uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "İşte onun için bu büyük uzlaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Bunu başaracağız" diye konuştu.

"CHP, Muharrem İnce'yi yalnız bıraktı" denildiğini ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Bu yalanı niye uyduruyorlar onu anlatayım size. Bir, bunun yalan olduğunu o da biliyor çünkü 4 Mayıs günü aday olduğumda altı oklu rozeti çıkardım, Türk bayrağı astım. Dedim ki 'Sadece CHP'nin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım.' 'Meydanlarda parti bayrağı değil, Türk bayrağı dalgalandırın.' dedik. Herkesi kucaklaşmak, bir büyük uzlaşma, şemsiye istiyoruz.

Onlarsa şunu istiyor, 'Sen sadece CHP'nin oyuna talip ol, altı okla çık meydana. Bak parti de arkanda.' Partim arkamda hiç kuşkum yok ama yetmez. Sağ sol yok, herkesin oyunu istiyorum. Allah'ın izniyle bunu başaracağız, bunu görüyorum."

24 Haziran'da seçim güvenliğini sağlayacaklarını ifade eden İnce, "Avukat arkadaşlarım cübbelerini arabalarında hazır etsinler. 24 Haziran'da her an çağırabilirim. 50 bin avukatla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gideceğiz eğer yanlış işe girişilirse. 24 Haziran'dan sonra hukuk güvenliği, can ve mal güvenliği, sınav güvenliği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin eğitim sistemini bir yıl boyunca tartışacağız"

İnce, iş dünyası temsilcilerine seslenerek, "Bürokrasi, size engel olmayacak ve bir işe başladığınızda 3 ay sonra mevzuat değişecek, asla böyle bir şey olmayacak. Size yardımcı olacağız. Emir komutayla, polisiye tedbirlerle ekonomi yürümez" dedi.

Sorunları bildiğini aktaran İnce, bu ülkenin eğitim sistemini bir yıl boyunca tartışacaklarını söyledi.

Toplumun her kesiminin görüşlerine başvuracaklarının altını çizen İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkücülerle tartışacağız. 'Gel bakalım kardeşim ne istiyorsun? Senin de çocuğun var, benim de çocuğum var.' Ülkücülerle, sosyalistlerle tartışacağız. Muhafazakarlara diyeceğiz ki 'Gel bakalım sen de görüşünü söyle'. Eğitimde bir ulusal uzlaşma sağlayacağız. Bu uzlaşmayı sağladıktan sonra yeni modele geçeceğiz. Asla dayatma yapmayacağız, dayatma yok, uzlaşma var. Büyük şemsiye var. Onu gerçekleştireceğiz."

"Ekonomik olarak büyüyeceğiz"

İnce, barışı, uzlaşıyı, büyümeyi sağlayacağını savunarak, "Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Türkiye bir hukuk devleti olacak. Mahkemeleri saygın olacak" diye konuştu.

Bağımsız, özgür, tarafsız bir yargı sistemi kuracaklarını anlatan İnce, "Bunu kurduktan sonra ekonomik kurulların başına etkin, yetkin, işi bilen insan getireceğiz. Kimse o kişi. İlla bizim dünya görüşümüzden olması gerekmez. İşi biliyorsa onu getireceğiz. Dış yatırımcıyı çekeceğiz. Onlara diyeceğiz ki 'Bakın Türkiye bir hukuk devleti merak etmeyin, korkmayın.' Ve şeffaf olacağız, denetlenebilir bir düzen kuracağız. Herkes denetleyebilecek" dedi.

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız"

İnce, çocukları gelecek yüzyılın Türkiyesi’ne hazırlayacaklarını dile getirerek, 4 yıl sonra 16 yeni mesleğin türeyeceğini ve geleceği okumaya çalışacaklarını kaydetti.

Türkiye'yi akıl ve bilimle yöneteceklerini vurgulayan İnce, hükümetin ekonomi ve dış politikasını eleştirdi.

ABD ile sorunlar olduğunu ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD bizim müttefikimiz. Kararlı bir şekilde Moskova'da, Kosova'da nasıl bir iş birliği yaptıysak aynı sürdüreceğiz. Suriye ile ilgili politikamız net. Şu an Türkiye'nin Suriye'de büyükelçisi yok. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor, Suriye'de büyükelçimiz yok. Böyle bir şey olur mu? ABD'nin Türkiye'de büyükelçisi yok, bunu sonlandıracağız. Barışacağız, çaresi yok. 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar harcadık. 40 milyar dolarla konut yapsaydık 2 milyon konut yapardık. Barışacağız.

Suriye'ye 40 milyar dolar para harcadık ama Suriye'de büyükelçimiz yok. Nasıl olacak bu iş? Bu doğru değil. Suriye'de, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye dışında ve içinde yaşayan herkes için Birleşmiş Milletler gözetiminde bir seçim isteyeceğiz. Suriye'de yeni bir anayasa yapılmalı. Bu konuda destek olacağız. Bunlar sağlandıktan sonra burada zaten kalmazlar davulla zurnayla giderler Suriye'ye. Bunu gerçekleştireceğiz."

İnce, dertlerinin kavga olmadığını, Türkiye'yi barıştırmak, zenginleştirmek istediklerini aktardı.

Vaatlerini anlatan İnce, öğrencilerin yurt sorunu çekmeyeceklerini, cumhurbaşkanı seçilirse çiftçi için mazotun 3 lira olacağını söyledi.

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, "Benim genelkurmay başkanım, benim bakanım, benim valim" ifadelerini kullanmayacağını, bunun yerine "Sayın Vali" ifadesini tercih edeceğini sözlerine ekledi.

