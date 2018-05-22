CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Düzce’de halka hitap etti

CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

İnce, Türkiye'nin güven ve huzura ihtiyacı bulunduğunu, kendisinin en büyük projesinin "huzur" ve "mutluluk" olduğunu söyledi.

Asla sağcı ve solcu kavramı gözetmeyeceklerini vurgulayan İnce, "Sağcı, solcu bakmayacağız. Türbanlı mı, türbansız mı, bakmayacağız. Böyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz, sadece yetenek olacak, sadece liyakat olacak, sadece ehliyet olacak. Kamuda yükselmenin temel kriterini, yetenek üzerine kuracağız." diye konuştu.

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda bölgenin en önemli ürünlerinin başında gelen fındıkla ilgili bazı düzenlemeler yapacağını belirtti.

Kendisine şöhretli insanlar değil, büyük davaya inanmış insanlar gerektiğini ifade eden İnce, "Ağustosta fındık hasadı var. Peşin söyleyeyim. 24 Haziran'da Muharrem İnce Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olursa ağustos ayında fındık 15 lira. Bu fiyata fındığı isteyen alır, isteyen almaz. Kalırsa devlet üreticinin elinden alacak." dedi.

Muharrem İnce, gençleri iyi eğiteceklerini dile getirerek, "Her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğiz. Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de biri gençlik bursu, biri ise cumhuriyet bursu olamak üzere beş yüzer lira para vereceğiz. Bu parayı kim verecek, tabii ki devlet verecek. CHP, cumhurbaşkanı ve isimler vermeyecek, devlet verecek." ifadelerini kullandı.

Miting sonunda vatandaşlara karanfil atan Muharrem İnce, Bolu mitingi için kentten ayrıldı.

Kaynak: AA