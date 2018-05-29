CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Artvin'de Borçka Belediyesi önünde gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, şimdiye kadar hep il merkezlerinde miting yaptığını anlatarak, "İlk kez planlı bir şekilde Borçka'da bir miting yaptım. Arkadaşlara dedim ki bütün mitinglerimi siz planlayın ama Borçka'ya mutlaka miting koyacaksınız. 18 Kasım 1986'da bir sabah 05.30'da Borçka'ya geldim, ilk maaşımı bu şehirden aldım. Onun için Borçka'nın gönlümdeki yer ayrı." diye konuştu.

Yalova'nın memleketi, Borçka'nın ise ikinci memleketi olduğunu belirten İnce, "Allah'ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda Artvin'in doğasına, çevresine, kültürüne hepsine sahip çıkacağız. Bu şehirde, bu ülkede öğretmen olarak bulundum, milletvekili olarak, grup başkanvekili olarak bulundum. Cumhurbaşkanı adayı olarak buradayım, Allah'ın izniyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde cumhurbaşkanı olarak Borçka'dayım." ifadelerini kullandı.

İnce, bunu da başaracaklarını, kendisine burada destek olunacağını düşündüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin artık üretmeyen bir ülke olduğunu ileri süren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye tarımını çökertti. Köylülerin elinde bir tavukları kalmıştı. O tavukları da kuş gribi diyerek aldılar. 16 yılda milleti soyup soğana çevirdiler. Şimdi meydanlarda diyor ki 'bunlar beni Menderes gibi idam ederler' diyor. Kardeşim, seçimin tarihini, kurallarını belirledin. Seni idam etmek gibi bir derdimiz yok, seni sandığa gömmek gibi bir derdimiz var. Eğer birisi seni idam etmek isterse biz senin yanında dururuz merak etme. Sonra Türkiye'de idam yok, ortağın Bahçeli'ye sor o iyi bilir."

"Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim"

"Meydanları geziyor, Filistin'e destek olacak sözde." ifadesini kullanan İnce, şunları kaydetti:

"İsrail ile gizli anlaşmalar devam ediyor. İsrail'den tohum alma diyorsun alıyor, İsrail'e petrol taşımacılığını yapma diyorsun yapıyor. Filistinli birisi Türkiye'ye gelmek istese vize lazım. İsrailli gelmek isterse lazım değil. Diyoruz ki sen bunların hepsini yapıyorsun senin derdin ne? 'Ben' diyor 'Müslümanlara yardım edeceğim.' Nasıl edeceksin? Miting yaparak ediyormuş. Peki 2013'den bu yana Gazze'ye gideceğini söylüyor. Gidebildi mi? Nereye gittiğini biliyor musunuz? Gazze'ye gidemedi ama Gebze'ye gitti. Devlette devamlılık esastır. Benim ilk göz ağrım, ilk maaş aldığım Borçka'dan sesleniyorum. Allah'ın izniyle milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim."

Muharrem İnce, FETÖ ile ilgili çeşitli iddialarda bulunarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dedim ki FETÖ ile AK Parti'yi kurmadan önce görüştün mü? Ben görüştüğünü biliyorum. Ona 'parti kuruyorum, bana yardımcı ol' dediğini biliyorum, 'icazetin var mı' dediğini biliyorum. Kim söyledi Muharrem İnce sana? O yıllarda en yakınındaki kişi söyledi. Şimdi bugün bana suç duyurusunda bulunmuş, tazminat davası açmış. Aç ne yapayım yani. Ne yapalım yani açarsan aç. FETÖ ile 12 yıl boyunca ortaklık yaptın mı? FETÖ ile Türk ordusuna birlikte ortak kumpas kurdular mı? FETÖ'nün istediklerini vali yaptı mı? FETÖ istedi diye Bank Asya'nın kurdelesini kesti mi? FETÖ'nün istediklerini rektör yaptı mı? Ne istediler de vermedik dedi mi? Peki size soruyorum size her istediğiniz verildi mi? Ona verildiyse torpil yapmış."

Konuşma sırasında mikrofon sesinin kesilmesi üzerine görevlilere seslenen İnce, "FETÖ ile mikrofon bozuluyor. Benim sesimi Erdoğan kesemedi, siz hiç kesemezsiniz. FETÖ ile Erdoğan ortakken, kardeşken Türkiye'ye birlikte ihanet ederken gayet güzeldi. Ne zaman FETÖ bunlara ihanet etti, kardeş kavgası başladı." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Trabzon'dan seçim otobüsü ile Artvin’in Borçka ilçesine gelen İnce, daha sonra Çayeli ilçesinde durarak otobüsten vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın fotoğraflarını ilçe merkezinde gördüğünü söyleyen İnce, 24 Haziran’dan sonra kendi resminin de buraya asılmasını istedi.

Arhavi ilçesi girişinde de bir grup vatandaşın kendisini beklediğini gören İnce, otobüsünden inerek sohbet etti. Haydar isimli 5 aylık bebeği kucağına alarak seven Muharrem İnce, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Borçka’daki mitingi öncesi ilk defa 1986 yılında öğretmenlik yaptığı Osman Bakır Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden İnce, personel ile bir süre sohbet ederek okuldaki kaydını inceledi.

Kaynak: AA