CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Çocuklarımıza Çince öğreteceğiz

Diyarbakır’da vatandaşlara seslenen CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu iddia etti. Muharrem İnce’ye HDP’li bir grup da bayraklarla destek verdi.

Siyaseti ilkeli hale getireceğini söyleyen İnce, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını dile getirdi.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Diyarbakır’da konuşma yapıyor. https://t.co/49jybaaxxl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Haziran 2018

İnce, "Sayın Akşener'e gittim, kutladım başarılar diledim. Sayın Karamollaoğlu'na gittim, kutladım başarılar diledim. Sonra Sayın Demirtaş'a gittim kutladım. Sonra Sayın Erdoğan'a gittim, başarılar diledim." dedi.

İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türklerin kaygılarını giderip, Kürtleri onore edeceğiz"

"Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Adını da koyalım Kürt sorunu. Kürtler diyor ki 'Kürtler onore edilmek istiyor', Türklerin de kaygıları var. Türklerin kaygılarını giderip, Kürtleri onore edeceğiz. Samimi olacağız, gizli kapaklı görüşme yok. Çözüm yeri TBMM, başka bir yer değil. Cumhurbaşkanı olduğumda TRT'nin kanallarından birini bu işe ayıracağım. Tartışma programı olacak. Zaten bir işe yaradığı yok TRT bari bir işe yarar. Herkes gelecek 24 saat yayın yapacak tartışma programı olacak. Dil meselesini tartışacak mesela. Ben oy değil sorunu çözmek istiyorum. Onun derdi oy, benim derdim çözüm."

Çocuklarımıza Çince öğreteceğiz

"Dil ve din konusunu nasıl çözeceğiz. Muhafazakarlar diyor ki benim çocuğuma haftada 2 saat din kültürü dersi yetmez. Ben kelam, fıkıh, hadis, siyer, akait dersi istiyorum diyor. Hay hay muhafazakar kardeşim, emrin olur. Seçmeli olarak kaç saat din dersi istiyorsa seçmeli olarak vereceğiz. Bir diğeri de diyor ki "Siz bana hakaret ediyorsunuz ben almak istemiyorum diyor. Hay hay kardeşim sen de alma. Çözümü bu. İsteyene var, isteyene yok. Ben sizin çocuklarınıza matematik, kuantum, endüstri 4.0 öğretmek istiyorum. Çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Dünyada 6 bin dilden 2 bin dil kullanılıyor. 2 bin dil 200 devlette kullanılıyor. Demekki bir dil insanlığın mirası. Kim olursa olsun bunu korumak lazım. 81 ilde çocuklarımıza resmi dilimiz Türkçe'yi öğreteceğiz. İki anasıyla babasıyla evinde konuştuğu bir dil var. Bu Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça hangisiyse neyse. Yani çocuğun evinde anasıyla konuştuğu dili öğreteceğiz. Yetmez dünya vatandaşı yapacağız. Çocuklarımıza İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Japonca, Çince öğreteceğiz."

Kaynak: TRT Haber