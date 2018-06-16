CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: Bedelli askerliği bir şartla kabul ederim

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üsküdar'da düzenlenen mitingde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin her yerinden seslendiğini, şimdi de evinin dibinden seslendiğini ifade eden İnce, Erdoğan ile televizyonda karşılıklı ekonomi tartışmak isteğini yineledi.

İnce, yine 4 adayın hesabına 500'er lira yatırdığını belirterek, amacının milleti barıştırmak ve uzlaştırmak olduğunu ifade etti.

Muharrem İnce, 55 milyar dolar cari açık, 250 milyar dolar ithalat olduğunu dile getirerek, gençlerin yüzde 20'sinin işsiz, mutfaktaki enflasyonun da yüzde 30 olduğunu söyledi.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda "Bunların kafası basmaz" dediğini aktararak, "Erdoğan, senin kafan çok basıyordu da ilkokul mezunu FETÖ seni nasıl kandırdı o zaman? Her yerde Bay Muharrem, diyordu. Yalova'da Bay Muharrem diyeceği yerde, Bay Erdoğan dedi. Ama Bay Erdoğan yetmez. 24 Haziran'da bay bay Erdoğan" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığında mülakatın kaldırılacağını, emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bedelli askerlik. Bedelli askerlik hiç içime sinmiyor, ama toplumun da bir gerçeği. Bir şartla kabul ederim. Bir, son kez çıkabilir, bir daha kimse istemeyecek. İki, toplanacak paraların üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına vereceğiz. Diğer üçte birini de savunma sanayisine vereceğiz. Böyle olursa kabul ederim ve son kez."

"Passoligi kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı olduğunda passoligi hemen kaldıracağını belirten İnce, "Kimseyi fişlemek gibi bir derdimiz yok" dedi.

Maltepe'de 23 Haziran'da düzenlenecek mitinge vatandaşların spor takımlarının formalarıyla gelmelerini isteyen İnce, "Kardeşliğe oradan başlayacağız, tamam mı? Bunu başarabiliriz, yapacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'yi barıştıracağız. Sorunları çözeceğiz, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz" dedi.

"Gençleri FETÖ gibi yapılara teslim etmeyeceğim"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Üsküdar'ın ardından Sancaktepe'de de halka seslendi.

İnce, ülkede kadın, erkek, sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, başı örtülü ve başı açık ayrımcılığının olmayacağını, 81 milyonu kucaklayacağını belirterek, Kamu İhale Kanunu'nun sürekli değişmeyeceğini, Türkiye'den 1 liraya alınan zeytinyağının İtalya'da şişeletilip 20 liraya satılmasına izin vermeyeceklerini, sanayinin atıl olan dörtte birinin devreye sokulacağını, insan kaynaklarının heba edilmeyeceğini, çiftçinin borçlarının faizinin silineceğini, esnafın borçlarının yeniden yapılandırılacağını anlattı.

Türkiye'de yüz kadından 32'sinin çalıştığını, kadınların çalışmasındaki en büyük engelin çocuk bakımı olduğunu anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Her mahalleye bir kreş açacağız. Bu kreş ucuz olacak. Gönül rahatlığıyla çocuğunu bırakacaksın. Sloganımız şu; Çocuk kreşe, kadın işe. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençler sizi FETÖ gibi yapılara teslim etmeyeceğim, muhtaç bırakmayacağım. Fizik öğretmeni olarak atanamayan öğretmenlere sesleniyorum, 'Muharrem ağabeyiniz hepinizi atayacak sizin'. Bana meydanlarda soruyor, 'parayı nereden bulacaksın?' diyor. Söyleyeyim Erdoğan, Suriyelilere 40 milyar doları nereden bulduysan, ben de oradan bulacağım."

İnce, mitinglerine insanların taşınmadığını, herkesin gönüllü olarak geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hep birlikte 24 Haziran'da sandık başında olacağız. Ondan önce yapacağımız bir iş var. Herkes 3 kişiyi ikna edecek. Oyunu kullandıktan sonra eve gitmek yok, okulda bekleyeceksin. Sonra, ilçe seçim kurulunda duracaksın. Yüksek Seçim Kurulu'nda bir numara olur mu? Merak etmeyin Muharrem İnce orada olacak. Bütün avukatların cübbelerini arabalarında hazır tutmalarını istiyorum. Her an sizi Ankara'ya çağırabilirim 24'ünde. 50 bin avukatla YSK'nın önünde olacağım. Cübbeleriyle birlikte 50 bin avukat. Yalova Belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz? Orada beklediğimi hatırlıyor musunuz sabahlara kadar. Çaldırdım mı? Çalamazlar merak etmeyin. Merkez Bankası'nda yamuk olur Muharrem İnce'de olmaz."

Kaynak: AA